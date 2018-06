Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Festliche Einweihung am Leibnizplatz

Alte Neustadt (wk). Die Premiere morgen ist ausverkauft, doch am Sonnabend, 2. März, feiert die Bremer Shakespeare Company ihr umgebautes Theater am Leibnizplatz. Am Sonnabend ist ab 11 Uhr Tag der offenen Tür, um 12, 13 und 14 Uhr gibt es Führungen durch das Theater, von 15 bis 16 Uhr laufen Theaterworkshops und ab 19.30 Uhr heißt es dann "Bühne frei!". Befreundete Künstlerinnen und Künstler und das Ensemble feiern die Wiedereröffnung mit dem Publikum. Mit dabei sind unter anderen der Schauspieler und Regisseur Raz Shaw (London) Stefan Rapp, Sven Pollkötter, Marcus Linke (Percussion/Deutsche Kammerphilharmonie Bremen) der Akrobat Christoph Engels, die Autorin Judith Kuckart, der Dramaturg Helmut Schäfer (Theater an der Ruhr) und Flowjob.