Vor dem Haus Berliner Straße 16 liegt ein Stolperstein für Karl Metz, einen Kommunisten und Hitlergegner, der wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt worden ist. (Walter Gerbracht)

Aus Cernowitz in der Ukraine über Umwege nach Bremen, und von Bremen über Berlin in den Tod: Das Schicksal von Arnold Ruhhalter ist eines von 652, an die in Bremen Stolpersteine erinnern. Gunter Demnig hat an neun Stellen im Stadtgebiet Quader mit beschrifteten Platten in den Gehsteig vor den letzten Wohnsitzen von NS-Opfern gesetzt. Wieder haben Freiwillige die Biografien unter anderem im Staatsarchiv Bremen und in den Datenbanken der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem recherchiert.

Mehr als zehn Jahre lang hat Barbara Johr von „Erinnern für die Zukunft“ als Projektleiterin Stolpersteine der Landeszentrale für Politische Bildung Geld für Stolpersteine gesammelt, Patenschaften vereinbart und Verlegeaktionen organisiert. Nun war die pensionierte, ehemals abgeordnete Lehrerin das erste Mal in ehrenamtlicher Funktion mit Gunter Demnig in Bremen unterwegs, als Mitglied des Initiativkreises Stolpersteine. Zu den 633 gravierten Messingplatten sind 19 weitere gekommen.

Der Künstler Gunter Demnig (rechts) setzt den Stein für Karl Metz. (Walter Gerbracht)

In der Brunnenstraße wurden zur Akkordeonmusik von Ortrud Staude zwei Steine verlegt. An Rahel Seligmann erinnert ein Stein vor Hausnummer 54/55. Recherchiert hat Franz Dwertmann. Patin ist Christiane Frantzen aus Schwachhausen, die die Patenschaft von einer Freundin zum Geburtstag bekommen hat. Es werde immer versucht, Anknüpfungspunkte zwischen Opfer und Pate zu finden, sagte Barbara Johr bei der Verlegung. Christiane Frantzen hat bis zum Eintritt in den Ruhestand als Ärztin gearbeitet. Und Rahel Seligmann war Krankenpflegerin. Sie wurde 1878 als Rahel Magnus in Linden bei Hannover geboren, heiratete 1899 Salomon Seligmann, ging mit ihm in seine Geburtsstadt Emden und bekam die Kinder Rosa (1899), Ernst (1907) und Werner (1909).

Die Ehe wurde 1913 geschieden, Rahel Seligmann kam 1932 nach Bremen, lebte zunächst bei ihrer Tochter Rosa und deren Mann Rudolph. Rahel Seligmann zog mehrere Male in Bremen um, was vermutlich mit ihrer Arbeit zu tun hatte. Wahrscheinlich arbeitete sie nicht in einem Krankenhaus, sondern pflegte Kranke bei ihnen zu Hause, vermutete Peter Christoffersen, der bei der Zeremonie sprach. Von April bis Juni 1935 wohnte Rahel Seligmann in der Brunnenstraße 55. Von dort zog sie nach Berlin. Im März 1943 wurde sie nach Auschwitz deportiert und vermutlich gleich nach ihrer Ankunft ermordet.

Auch Rahel Seligmanns Kinder und Enkelkinder überlebten den Holocaust nicht. Die Familien von Rosa und Ernst wurden 1941 nach Minsk gebracht, Werner und seine Kinder 1943 nach Theresienstadt und 1944 weiter nach Auschwitz. Für Rosa und Ehemann Rudolph Seligmann wurden ebenfalls Stolpersteine verlegt – in der Herderstraße 88. Die Patenschaft haben Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Olbers-Oberschule in Hemelingen übernommen. Einige von ihnen stellten die Biografien von Rosa und Rudolph Seligmann vor, mit denen sie sich im Unterricht beschäftigt hatten. Ein erklärtes Ziel des Stolperstein-Projekts ist es, die Jugend zu beteiligen.

Nur ein paar Meter von Rahel Seligmanns Stein entfernt verlegte Gunter Demnig in der Brunnenstraße 51 einen Stolperstein für Arnold Ruhhalter, der den Nazis als „Volljude“ galt, weil er jüdische Großeltern hatte. Er wurde nach Recherchen von Kornelia Renemann und Barbara Ebeling 1882 in der heutigen Ukraine geboren und war rumänischer Staatsbürger. Über Wien und Essen kam er 1930 nach Bremen, wo er als Reisender gemeldet und schließlich als Bote eingetragen war. Er war geschieden. Ob er Kinder hatte, ist nicht bekannt. Ab 1938 wohnte er bei Helga Gerdes in der Brunnenstraße 51 zur Untermiete. Vom 8. Juni bis 29. September 1943 war Arnold Ruhhalter Patient in der Nervenklinik in Osterholz, die ihn später nicht erneut aufnahm, weil er Jude war. 1944 wurde er in das Jüdische Krankenhaus in Berlin verlegt und von dort noch im selben Jahr mit dem 110. Berliner Altentransport nach Auschwitz deportiert. Seine Biografie habe sie schon lange beschäftigt, sagte Barbara Johr, die auch im Steintor wohnt. Arnold Ruhhalter ist einer derjenigen, deren Schicksal ohne das Stolperstein-Projekt in Vergessenheit geraten wäre. Außer Juden, Behinderten, seelisch oder erblich Kranken wurden unter anderem auch politisch Andersdenkende, Regimekritiker und Pazifisten ermordet. Daran erinnert ein neuer Stolperstein in der Berliner Straße.

Eine Anwohnerin und ein Anwohner hatten ihre Einnahmen bei einem Straßenflohmarkt dem Stolperstein in ihrer Straße zugedacht. Nachbarinnen stockten die Summe spontan auf. Einige waren bei der Verlegung dabei. „Wehrkraftzersetzung“ steht auf dem Stein. In Anführungszeichen, denn das war der Vorwurf, den die Nazis dem Angeklagten machten. „Es tut gut zu wissen, dass es Menschen wie Karl Metz in dieser Stadt gegeben hat, und es ist schlimm, was sie als Hitlergegner und Kriegsgegner erlitten haben“, sagte eine der Patinnen des Stolpersteins. „Umso wichtiger ist es, sie nicht zu vergessen.“

Der 1888 in Tarutino, einer von Norddeutschen gegründeten Kolonie in der heutigen Ukraine, geborene Karl Metz lebte seit 1914 in Bremen. Er war Tischler, Mitglied der KPD und der Holzarbeiter-Gewerkschaft, kassierte Beiträge für die „Rote Hilfe“ und arbeitete gegen Hitler. Mehrmals wurde er von einem namentlich bekannten Bremer denunziert und geriet auf diese Weise ins Visier der Gestapo. Überhaupt sei das Denunziantentum in Bremen sehr stark gewesen, sagte Barbara Johr. Die Gestapo musste keinen Spitzelapparat aufbauen, weil es so viele Denunzianten gegeben habe, dass die Staatspolizei mit den Verhaftungen nicht hinterher kam.

Festgenommen wurde Karl Metz 1943, als er und seine Tochter Waltraud Verwandte in der Nähe von Danzig besuchten. Ein Streit mit einem Bauern namens Kühn wurde ihm zum Verhängnis, wie Günter Kleinen im Staatsarchiv recherchiert hat. Karl Metz, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte und in Kriegsgefangenschaft gewesen war, habe „abfällige Äußerungen über den Führer und die Partei sowie abfällige Äußerungen über deutsche Offiziere“ gemacht, gab Kühn zu Protokoll. Die Schwester von Karl Metz bestätigte die Aussage – und Karl Metz kam vor den Volksgerichtshof. Roland Freisler verurteilte ihn wegen „Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung“ zum Tode. Ein Gnadengesuch wurde abgelehnt. Karl Metz wurde im November 1943 in Berlin-Plötzensee hingerichtet, seine Urne auf Bitten der Witwe nach Bremen überführt.

Zusätzlich zu den Stolpersteinen im Viertel wurden sieben in der Neustadt verlegt, ein weiterer für Willy Fröhlich in der Ostendorpstraße, einer für Manja Itzig in der Köpkenstraße, vier für die Familie Speier in der Bismarckstraße und ein weiterer in Schwachhausen.

Ein Bericht über die Stolpersteinverlegung in der Neustadt folgt in der nächsten Ausgabe. Außerdem wird es Ende des Monats noch einen Beitrag über Biografien zu den weiteren Stolpersteinen vom Dezember geben. Eine Übersicht aller Bremer Stolpersteine und Infos über Patenschaften stehen auf www.stolpersteine-bremen.de.