Ferdinand Knie vom Kiosk "Die Ecke" hofft auf die Bauarbeiter.

Bei Ferdinand Knie im Kiosk "Die Ecke" in der Humboldtstraße 155 gibt es neben Lesestoff und Zigaretten auch Kaffeepulver, Kondensmilch und Kaltgetränke, letztere sogar kistenweise. "Die bringen wir den alten Frauen auch nach Hause, ohne Aufpreis", sagt der Händler.

Mit Zeitungsverkauf aufgewachsen: Andreas Grunow (mit seiner Frau Anja).

28 Jahre lang hat er den Laden jetzt. Dass er in jüngster Zeit weniger Kunden habe, liege am schlechten Wetter – es fahren weniger Menschen Fahrrad – und an der großen Kanalbaustelle in der Humboldtstraße. Die ist zwar noch ein Stückchen weg, doch die Viertelbewohner suchen sich neue Wege. Wenn die Baustellen bis vor seinen Kiosk angelangt ist, so hofft Ferdinand Knie, kaufen die Bauarbeiter bei ihm ein.

Einen gemütlichen Schnack gebe es fast nur noch mit Stammkunden. Dann geht es meistens um Gesundheit und Wehwehchen. Solche Gespräche kennt Peter Jähnke auch – allerdings nur von älteren Kunden. Der Chef des Tabak-Centers gegenüber vom Ziegenmarkt ist seit 1983 im Geschäft, seit 2007 hat er seinen ständigen Arbeitsplatz im Steintor. Vor allem nach dem Wochenende drehen sich die Gespräche um Fußball. Aber auch das sei seltener geworden. "Oft muss es schnell gehen." Die Menschen kommen in der Mittagspause oder auf dem Weg zur Arbeit mal eben rein, kaufen Fahrkarten und besorgen sich, was sie für den Tag brauchen. Dann sind die wieder weg. "Früher war doch mehr Geschnacke", sagt Peter Jähnke.

Manche seiner Kunden erinnern sich noch an den Einbruch gleich nach der Eröffnung des Tabak-Centers vor sechs Jahren: ein Schreckensmoment. Die Anteilnahme war riesig. "Ich hab die Kunden von der Zeit auch behalten", sagt Peter Jähnke. An manchen Tagen, vor allem wenn Fußball auf dem Programm steht, vertritt Bettina Marten-Jähnke ihren Mann hinter dem Tresen. Auch sie kennt das Geschäft mit den Tabakwaren und Zeitungen schon lange. Ihre Eltern hatten einen klassischen, nicht-begehbaren Kiosk auf dem Ulrichsplatz, den sie vor einigen Jahren aufgegeben haben. Dort ist Bettina Marten-Jähnke zwar quasi groß geworden, doch ihn zu übernehmen, habe nie zur Debatte gestanden.

Auch ihrem eigenen Nachwuchs empfehlen Jähnkes nicht, das Geschäft zu übernehmen. Die Preise für Zeitungen, Zeitschriften und Zigaretten sind festgeschrieben, und zudem gebe es immer weniger Raucher. Aus diesen Gründen hat Ende vergangenen Jahres auch "Tabak Eilers" in der Wielandstraße zugemacht. Einige der früheren Eilers-Stammkunden kommen inzwischen in Jähnkes Laden.

Wenn im Kiosk geschnackt wird, dann über Sport, Politik und aktuell auch über Pferdefleisch und gefälschte Bio-Eier, sagt Andreas Grunow. Er und seine Frau Anja betreiben in der Straße Auf den Häfen die Tabak-Passage. Dort verkaufen sie neben Zeitungen, Zeitschriften und Zigaretten auch Schreibwarenartikel und Süßigkeiten. "Immer dienstags kommen die Kinder vom Hort rüber", sagt Andreas Grunow. Dann kaufen sie ein und üben, das Kleingeld zu zählen.

Andreas Grunows Eltern hatten 1962 an anderer Stelle Auf den Häfen ein Tabakwarengeschäft eröffnet. Dort ist der Händler groß geworden. "Wir haben hier Kunden, die kennen mich von klein auf", sagt er. Gerade mit ihnen sei das persönliche Gespräch wichtig. Sie seien wie eine Familie für ihn.