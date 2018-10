Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Führung für Kinder

Riri

Altstadt. Unter dem Motto "Licht und Schatten" können sich Sechs- bis Zwölfjährige am Donnerstag, 31. Januar, von 10 bis 12 Uhr im St.-Petri-Dom auf Spurensuche nach dem Tod und der Hoffnung auf das ewige Leben begeben. Viele Kunstwerke im Dom und im Dom-Museum zeugen davon, dass dieses Thema früher im Leben der Menschen viel gegenwärtiger war. Im Anschluss an die Führung darf jedes Kind eine Hoffnungskerze gestalten. Treffpunkt ist der Bibelgarten. Es wird um eine Spende in Höhe von zwei Euro gebeten. Anmeldung unter Telefon 365040.