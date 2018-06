In der dunklen Jahreszeit gibt es diese Führung durch die Abteilungen Ozeanien, Asien oder Afrika. Die Teilnahme kostet zehn Euro, ermäßigt acht. Für Kinder gibt es die Wissensreise zu den „Energiepflanzen: Mais und Soja“ am Sonnabend, 18. Februar, um 15 Uhr. Hartmut Roder erklärt, was das Besondere an den Pflanzen ist und was es mit der Energie auf sich hat. Die Teilnahme kostet zwei Euro, Erwachsene zahlen 2,50 Euro. Anmeldung für beide Ver­anstaltungen unter der Telefonnummer 16 03 81 71.