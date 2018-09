Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Führungen im August

Riri

Altstadt. Führungen durch den St.-Petri-Dom werden am 8., 15., 22. und 29. August angeboten. Die Schwerpunktführung am Sonntag, 19. August, um 15 Uhr ist dem Thema "Maria" gewidmet. Eine Führung auf Englisch gibt es am Sonntag, 5. August, um 15 Uhr eine auf Platt am Freitag, 17. August, um 14 Uhr. An den Sonnabenden 11. und 25. August geht die Führung um 12.30 Uhr sowohl durch den Dom als auch durch das Dommuseum. Die Teilnahme kostet drei, ermäßigt zwei und für Schüler einen Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.