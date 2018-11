Als Marina Zwetajewa Heines "Florentinische Nächten" übersetzte, verliebte sie sich leidenschaftlich in ihren Verleger, der in Frankreich lebte – und so kam es zu einem Austausch von Liebesbriefen, die Zwetajewa später als Buch herausgab. Diese Briefe dienen Gala Z als Material für ihre Solo-Inszenierung.

Die Schauspielerin Gala Z ist in Lettland geboren, hat ihre Ausbildung an der Staatlichen Musikakademie in Riga gemacht, war am Staatlichen Theater in Riga und an diversen Theatern in Moskau engagiert und hat in Fernseh- und Kinofilmen in der Sowjetunion mitgespielt. 1996 war sie Ensemblemitglied des Bremer Theaters "Satyricon" und 2009 gründete sie gemeinsam mit Benedikt Vermeer den Literaturkeller im Theaterkontor an der Schildstraße.

Weil der Literaturkeller als kleinstes Theater Bremens nur 20 Plätze hat, wird eine Reservierung empfohlen. Der Eintritt ist frei, und jeder zahlt am Ende soviel, wie ihm die Aufführung wert war.

Solo von Gala Z im Literaturkeller im Theaterkontor, Schildstraße 21: heute bis Mittwoch, 20. bis 22. August, um 20 Uhr. Reservierungen unter Telefon 7926586 und 0177/3136323, E-Mail-Adresse: info@literaturkeller.de. Näheres auf www.literaturkeller-bremen.de.