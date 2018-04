Konzerte dieser Art seien etwa alle zwei Jahre in der finnischen Gemeinde zu hören, sagt Gemeindemitglied Hannele Järvinen aus dem Ostertor, eine Tänzerin und Choreografin. Es sei aber das erste Mal, dass ein finnischer Jugendchor ein Konzert in der Gemeinde gebe.

Die finnische Gemeinde in Bremen wurde 1995 gegründet und nutzte eine kleine Kapelle in Gröpelingen, bevor sie in den Doventorsteinweg umgezogen ist. Regelmäßige Frauenabende von Finninnen gibt es in Bremen bereits seit 1971. Heute hat die finnische Gemeinde in Bremen 176 Mitglieder. Die vier Gottesdienste im Jahr leitet die finnische Pastorin für Norddeutschland, Päivi Vähäkangas. Die 17 finnischen Gemeinden in Deutschland sind in fünf Regionen aufgeteilt und werden von fünf Pastorinnen und Pastoren betreut. Sie stehen nicht nur Finnen offen, sondern bemühen sich auch um Austausch. Meist sind die Aktivitäten in den Gemeinden zweisprachig, damit auch deutsche Familienangehörige, Finnlandfreunde und Gäste daran teilhaben können.

Für die finnischen Jugendlichen, die am Donnerstag in Bremen singen, steht ein straffes Programm an. Sie werden drei Tage in Deutschland sein, sich Bremen anschauen und am Freitag ein Konzert in der finnischen Seemannskirche in Hamburg geben.

Der Eintritt zum Konzert in der St.-Michaelis-Gemeinde ist frei, um Spenden wird gebeten. Nähere Informationen zur finnischen Gemeinde in Bremen und ihren Aktivitäten gibt es auf www.rengas.de.