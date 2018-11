Künstlerin hat im Juli noch mehr vor

Gertrud Schleising bietet Fahrt an

Altstadt. Ausstellung, Kunstreise, Tagesreisebücher – Gertrud Schleising ist ab Anfang Juli als Künstlerin an mehreren öffentlichen Orten präsent. Am Donnerstag, 5. Juli, 19 Uhr, fragt sie im Wallsaal der Zentralbibliothek am Wall: "Wie waren die Worte?" Mit der Performance wird die Ausstellung zum 110-jährigen Bestehen der Stadtbibliothek eröffnet. Drei Bremer Künstlerinnen wurden dafür auf Einladung von Michael Weisser zusammengeführt: Irmgard Dahms, Gertrud Schleising und Hella Streicher. Die Tür am Wall ist geöffnet, der Eintritt frei.