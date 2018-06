Die Party auf der Sielwallkreuzung fällt aus. Ortsamtsleiter Robert Bücking und Iris Raschke aus dem Programmbüro des Viertelfestes haben die Notbremse gezogen. Das Viertelfest wird von drei Tagen auf einen Tag verkürzt. (Christina Kuhaupt)

Auf der Internetseite der Interessengemeinschaft "Das Viertel" wird es noch als Bremens größtes Straßenfest angekündigt. Das war einmal. Das Viertelfest wird, wie berichtet, von drei Tagen auf einen Tag verkürzt. Am Sonntag, 9. September, soll es einen verkaufsoffenen Familiensonntag mit Musik und Käsekuchen geben. Die Partys sind gestrichen. Die Grünen haben sich gestern zu Wort gemeldet – sie begrüßen den Einschnitt.

Ostertor·Steintor. Ein Vierteljahrhundert lang hat das Viertel einmal im Jahr groß gefeiert, seit dem ersten "Herbstfest im Ostertor". Dieses Jahr fällt die eigentliche Party aus. Nur noch am verkaufsoffenen Sonntag, 9. September, wird von 11 bis 19 Uhr im Oster- und Steintor gefeiert. Das haben Iris Raschke vom Programmbüro und Ortsamtsleiter Robert Bücking (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag mitgeteilt. Die erste öffentliche Reaktion kam von den Grünen aus der Bürgerschaft – und war eine Gratulation.

Noch 2011 seien rund 200000 Menschen an den drei Tagen im Viertel unterwegs gewesen, hat Robert Bücking am Dienstag zu bedenken gegeben. Das Viertel sei aber zu klein, um diese Masse aufnehmen zu können. Zwar sei man stolz darauf, dass das Fest so groß gewesen sei, aber "wir haben eine große Verantwortung für die Sicherheit unserer Gäste, auch das ist eine wirklich große Herausforderung", heißt es in der Stellungnahme aus dem Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt.

Außerdem könne das Fest bei dieser Größe seinen eigentlichen Zweck nicht erfüllen, sagt Robert Bücking: den Menschen nahe zu bringen, was das Viertel ausmache. Anstelle der dreitägigen Musik- und Kulturparty wird es dieses Mal nur eine Bühne vor dem Litfaß geben, Straßenmusik, Spiele für Kinder, Aktionen zum Klimaschutz – und einen Käsekuchenwettbewerb.

Das feierwütige Publikum der vergangenen Jahre sei nicht schuld an der Absage der Partys, betonte Bücking. Jeder sei willkommen gewesen. Das Viertelfest aber richte sich diesmal vornehmlich an "Familien und Menschen, die einen ruhigen Sonntag schätzen".

In die Planung des nächsten Viertelfestes soll dann auch die Öffentlichkeit einbezogen werden – wie vor allem aus dem Steintor und von Anwohnern der Meile in der Vergangenheit schon häufiger gefordert. Ein neues Konzept soll her.

Der kultur- und stadtentwicklungspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft, Carsten Werner, hat sich als einer der ersten öffentlich zu Wort gemeldet und die Entscheidung ausdrücklich begrüßt. Er gratulierte Robert Bücking zu diesem "mutigen Schritt". Eine "Atempause auf dem Höhepunkt des Erfolges" sei eine gute Idee. Es müsse mehr geben "als größer, höher, weiter". Der Breminale habe so ein Schnitt vor einigen Jahren auch gut getan.

KOMMENTAR

Viertel-Wahrheit

Friede, Freude, Käsekuchen: Das Viertelfest kehrt zurück zu seinen beschaulichen Anfängen. Warum genau, warum so plötzlich, das geht im Wortgeklingel unter. Von Halbwahrheiten auszugehen, wäre vermutlich schon zu viel. Ganz sicher ist es eine Viertel-Wahrheit: Hinter den Kulissen ist prinzipiell alles gut, und wenn doch einmal nicht alles gut ist und es sich nicht partout mehr verhindern lässt, dass öffentlich darüber geredet wird, dann ist Wortakrobatik gefragt.

An den Finanzen soll es nicht gelegen haben. Über Geld ist allgemein in den vergangenen Jahrzehnten wenig gesprochen worden, dann schon eher über Farben: Schwarz seien die Zahlen, hieß es lediglich, als sich Frauke Wilhelm 2010 überraschend zurückzog. Ob Vertragsvergabe oder Finanzen: Zu viel lief hinter verschlossenen Türen, Beschwerden von Anwohnern verhinderten nicht, dass das Fest wuchs und wuchs. Die Beiräte hielten sich zurück, auch in der Sicherheitsfrage.

Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag, mit Musik, Spielen und Käsekuchenwettbewerb – das ist der Rest vom Viertelfest. Die Massen strömen woanders hin, das Leben geht weiter. Und das Gespräch beginnt. Ob es 2013 ein Fest geben wird, wer weiß? Ostertor und Steintor sind immer für Überraschungen gut. Auch das ist, allerdings im anderen Wortsinn, eine Viertel-Wahrheit. monika.felsing@weser-kurier.de.