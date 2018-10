Ein ehemaliges Scala-Girl ist eine der ältesten Bremerinnen. Gonda Franke hat ihren 102. Geburtstag im Heinrich-Albertz-Haus in der Vahr gefeiert. Die gebürtige Berlinerin war in Bremen aufgewachsen, hatte die Höhere Töchterschule (heute Kippenberg-Gymnasium) an der Schwachhauser Heerstraße besucht und danach auf Wunsch ihrer Eltern eine Bühnenlaufbahn eingeschlagen. Ihre Großmutter und ihr Großvater waren Solotänzer an der Staatsoper in Berlin gewesen.

„Am Anfang war es schwer, aber wenn man alles gelernt hat…“, sagt die 102-Jährige fröhlich. „Zuerst stand ich mit einem Eisballett mit Schlittschuhen auf der Bühne. Dann war ich sechs Jahre an der Berliner Scala fest verpflichtet. Alle zwei Monate studierten wir neue Tänze ein. Dazu kam immer ein Tänzer aus Amerika.“ Noch heute schwärmt sie von Auftritten mit Marika Rökk: „Die konnte so toll tanzen!“

Gonda Franke heiratete, bekam zwei Mädchen und einen Jungen. Ihre Tochter Ursula (Knoth) hat als Gonda Sureen Karriere gemacht. Einen Geheimtipp, wie man so fit 102 wird, hat Gonda Franke nicht: „Nicht rauchen, nicht trinken, gesund leben, viel spazieren gehen“, sagt sie. „Aber das Spazierengehen wird schon etwas schlechter. Die Zehen tun manchmal weh.“

Aufnahmen aus der Scala von 1930: auf Youtube unter „early television in Germany 1930“.