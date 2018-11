Hergesell spricht über Bremerhaven

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Hafenblockade ist noch präsent“

Vor 30 Jahren umzingelten Zehntausende von Demonstranten die Hafenanlagen in Bremerhaven. Burkhard Hergesell hat die Ereignisse in seinem Buch "Petting statt Pershing" zusammengefasst. Am Donnerstag, 7. März, um 18.30 Uhr liest der Kulturwissenschaftler in der Villa Ichon, Goetheplatz 4, aus seinem Buch. Jörn Hüttmann fragte ihn per E-Mail, ob sich die Bremerhavener noch an die Proteste erinnern.