Die schwedische Schauspielerin Kerstin Fernström gastiert am Mittwoch, 19. Februar, 20 Uhr, mit der kabarettistischen Komödie „Haie küsst man nicht“ auf dem Theaterschiff, Tiefer 104. Kindergärtnerin Eva ist glücklich verliebt. An ihrem Geburtstag hofft sie auf den Heiratsantrag von Martin – doch der knutscht mit ihrer besten Freundin. In dem Solostück rechnet Eva mit Martin im Speziellen und der Männerwelt im Allgemeinen ab. Die Karten kosten 20 Euro, Reservierung unter Telefon 7908600.