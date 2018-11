Heinz Piontek hat sich für die Ausstellung in 50er-Jahre-Schale geworfen. (Stubbe)

Heinz Piontek hat auch ein Plakat in armenischer Schrift, mit einem Foto von Henri Dunant, der 1863 das Rote Kreuz ins Leben gerufen hat. Eines der vielen Mitbringsel aus seinen ehrenamtlichen Auslandseinsätzen im technischen Dienst für das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Vier Wochen hat Heinz Piontek vor 24 Jahren nach einem Erdbeben in Armenien beim Wiederaufbau der Häuser und der Stromversorgung geholfen. Noch heute hat er Kontakt zum Armenischen Roten Kreuz, trifft er sich regelmäßig mit 40 Ehemaligen aus dieser Zeit und reist hin und wieder mit der Gruppe dorthin. "Früher haben wir nützliche Apparate und Materialien mitgebracht, heute überreichen wir Geld."

2009 übernahm Heinz Piontek die "Altkameradschaft" des DRK, dann bildete sich die Historische Gruppe. Der Hastedter weiß viel zu erzählen über die Dinge, die er zu den Bremer Rotkreuztagen mitbringt. Seit sich herumgesprochen hat, dass er für die Historische Gruppe eine Wanderausstellung betreut, werden ihm private Sammlungen vermacht. "Bei uns verschwinden die Sachen nicht in irgendeinem Keller, sondern werden ausgestellt und bleiben dadurch quasi weiter im Einsatz", sagt Heinz Piontek. Seine Sammlung ist mittlerweile so groß, dass er sie nach Bremen-Nord ausgelagert hat, wo ihm das Rote Kreuz einen Raum zur Verfügung stellt. "Eine Zeit lang hatte ich die Stücke in einem Container liegen, aber das war wegen der Feuchtigkeit gar nicht gut."

Einige Exponate sind sperrig, wie der Behinderten-Fahrstuhl von 1947, die Krankentragen und Betten. Ungewöhnlich ist der "Affe", ein mit Fell bezogener Erste-Hilfe-Sanitätsrucksack von 1940. Zu sehen gibt es außerdem eine Beatmungspuppe von 1956, Verbandsmaterial von 1936, Dokumente, Uniformen, Ehrenzeichen und einen Notarztkoffer aus der DDR. Heinz Piontek möchte Jugendlichen die Arbeit des DRK näher bringen. Dass ihm sein damaliger Arbeitgeber immer freigegeben hat, versteht der gelernte Groß- und Außenhändler als großes Glück. Heutzutage sei es schwieriger, so lange frei zu bekommen.

Die "Altkameradschaft" wurde 1957 von Caroline Kettler gegründet, damit sich ehemalige Aktive weiter treffen können. Auch Angehörige und Freunde können mitmachen. Die Ältesten der Gruppe sind schon über 90 Jahre alt.

Die Historische Gruppe innerhalb der Altkameradschaft des DRK ist ständig auf der Suche nach neuen Ausstellungsstücken. Heinz Piontek ist unter der Telefonnummer 456272 zu erreichen.