Heute Spielzeitstart mit „Harry & Sally“

Xos

Altstadt. Mit dem Hollywood-Klassiker "Harry&Sally" startet das Theaterschiff, Tiefer 104, am heutigen Donnerstag, 15. August, um 20 Uhr in die neue Spielzeit. Unter der Regie von Betty Hensel spielen Martina Flügge und Heidi Jürgens die Geschichte von Harry und Sally, die der Ansicht sind, dass Männer und Frauen auch einfach nur befreundet sein können. Karten für 25 Euro gibt es unter 7908600, bei Nordwestticket im Pressehaus Martinistraße unter 363636, an der Abendkasse und im Ticketshop, Balgebrückstraße.