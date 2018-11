Altstadt. Für die erste Ausgabe von "Jazz on Board" nach den Ferien hatte sich Dirk Piezunka etwas besonderes ausgedacht. Statt gestandener Jazz-Profis aus dem In- und Ausland sollten dieses Mal Künstler und Künstlerinnen der "Next Generation" auftreten. Der 18-jährige Thilo Seevers (Piano) und die 19-jährige Carolin Harms (Gesang) gaben ihr Debüt auf dem Theaterschiff. Begleitet wurden sie von Dirk Piezunka (Saxofon), Moritz Schopf (Bass) und Maxi Suhr (Schlagzeug).

Den beiden Jüngsten auf der Bistrobühne des Theaterschiffs an der Tiefer gelang es auf Anhieb, jeden Zweifel an ihrem Können zu zerstreuen - falls es denn überhaupt einen gegeben hatte. Die Schülerin und der Schüler des Ökumenischen Gymnasiums musizieren schon seit ihrer frühen Kindheit.

Während der Wind den Regen an die Scheiben klatschen ließ und die Wellen der Weser kleinere Schiffe zum Schaukeln brachten, wippten drinnen die Zuhörer mit den Füßen. In zweimal etwa einstündigen Sets spielten und improvisierten die Fünf bekannte und weniger bekannte Jazzstücke. Zum virtuosen Pianospiel von Thilo Seevers gesellte sich in der zweiten Hälfte des ersten Sets die gefühlvolle und ausdrucksstarke Stimme von Carolin Harms, die das Publikum in ihren Bann zog.

Kontakt über die Schulband

"Thilo und Caro machen beide in der Schulband mit, und ich habe dort die Bandleitung", sagt der Lehrer und Musiker Dirk Piezunka. Die Schulband "Jazzheads" habe inzwischen die dritte CD aufgenommen und als bestes Schulensemble bei "Schulen musizieren" in Zwickau geglänzt.

Seit sechseinhalb Jahren veranstaltet Piezunka die Reihe "Jazz on Board" im Theaterschiff Bremen, und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. "Inzwischen hat sich die Veranstaltung zu einem Szene-Treff für den ganzen norddeutschen Raum entwickelt", sagt Piezunka. "Die Leute kommen aus Hamburg, Oldenburg, zum Teil sogar extra aus den Niederlanden angereist." Der Eintritt ist frei. Ganz nach Gusto können die Gäste einen kleinen oder auch größeren Betrag spenden.

"Der Grundgedanke hinter der Veranstaltung ist es, Kontakt mit den Leuten zu halten", sagt der Gastgeber. Er freut sich, dass auf diese Weise ein richtiges Jazz-Netzwerk entstanden sei. Die Stilrichtungen, die gespielt werden, reichen dabei von Mainstream bis Modern Jazz und von selbst komponierten Stücken bis zu Liedern aus dem American Song Book (Amerikanisches Liederbuch). Das Song Book ist eine Sammlung nicht genau festgelegter berühmter und bekannter Lieder aus den 30er- bis 60er-Jahren.

An dem ersten Abend nach der ferienbedingten Pause waren es genau solche Lieder, die die fünf auf dem Theaterschiff spielten. Titel wie "What a difference a day makes", ursprünglich ein Lied von Maria Grever und Stanley Adams von 1934, das aber zahlreich adaptiert und interpretiert wurde, oder "Days of Wine and Roses" von Henry Mancini und Johnny Mercer aus dem Jahr 1962. Wie es beim Jazz üblich ist, improvisierten die Musiker und gaben den Stücken damit ihren ganz eigenen Charakter. Diese Variabilität des Jazz ist es auch, die die beiden Neulinge "on Board" besonders fesselt.

"Ich finde beim Jazz ist das Faszinierende, dass man seine Phantasie spielen lassen kann", sagt Carolin Harms aus Schwachhausen. "Man hört die Tonart und wenn man rein findet, kann man seine eigenen Emotionen und Veränderungen einfließen lassen." Ähnlich sieht es Thilo Seevers aus Horn-Lehe: "Ich mag die Spontanität des Jazz. Dass man die Möglichkeit hat, zu spielen worauf man Lust hat und so spielen kann, wie man gerade spielen möchte und aus ein paar Noten etwas ganz Neues machen kann."

Bevor die beiden jungen Leute sich dem Jazz zugewandt haben, hatten sie schon einige Jahre Unterricht. "Ich habe mit fünf Jahren mit einer klassischen Klavier-Ausbildung angefangen", sagt Thilo Seevers. Als er acht Jahre alt war, nahm er Akkordeonstunden. "Der Lehrer war Jazzmusiker. So entstand das Interesse." Aber auch seine Eltern, die beide Tonmeister sind, hätten ihm früher schon Jazz-Musik vorgespielt. In den vergangenen beiden Jahren hat Thilo Seevers bei "Jugend musiziert" den zweiten und dritten Platz belegt.

Eigene Gruppe gegründet

Auch Carolin Harms hatte schon im Alter von fünf Jahren Klavierunterricht und fand Freude an der Musik. "Ich hatte mit elf oder zwölf Jahren zu Hause Unterricht bei einem Klavierlehrer, der etwas jazzig war und mir das Improvisieren gezeigt hat und dann kam auch das Singen dazu", sagt sie. Schließlich habe sie in der Schule von dem Bandprojekt von Dirk Piezunka gehört. "Ich fand das total toll und wollte da mitmachen. Ich habe dann auf Klavier vorgespielt und gesungen, und mittlerweile bin ich seit vier Jahren dabei."

Derzeit machen die beiden Jugendlichen ihr Abitur. Damit werden sie nicht nur aus der Schule, sondern auch aus dem Schulprojekt "Jazzheads" ausscheiden. Aber sie haben schon abseits davon eine Band gegründet, in der sie zusammen spielen. "Mintbox" nennt sich die Gruppe. "Ein buntes Projekt, in der wir machen, was uns Spaß macht", sagt Thilo Seevers. "Da machen wir auf keinen Fall diesen gebildeten Jazz, sondern anspruchsvolle Pop-Cover."

Zukunftsperspektiven

Allmählich stellt sich für die Abiturienten die Frage, ob sie in der Musik ihre berufliche Zukunft sehen. "Ich werde mich auf jeden Fall für ein Jazz-Klavier-Studium bewerben", sagt Thilo Seevers. Carolin Harms dagegen ist sich noch unschlüssig. "Meine Lust und Leidenschaft liegen bei der Musik. Andererseits hätte ich auch Lust, Zahnärztin zu werden", sagt sie. Damit würde sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Und wer weiß, vielleicht beruhigt eine musikalische Zahnärztin ja nervöse Patienten.

Wer sich die Musik von Carolin Harms und Thilo Seevers wieder live anhören möchte, kann dies am 21. März im Club Moments im Steintor. Vergleichsweise spartanisch wird das nächste "Jazz on Board" am heutigen Montag, 16. Januar, ab 21 Uhr auf dem Theaterschiff an der Tiefer. Saxofonist und Gastgeber Dirk Piezunka hat dieses Mal keinen "Special Guest" eingeladen, sondern gestaltet das Programm "Art of Trio" allein mit Schlagzeuger Ole Seimetz und Bassist Jens Heisterhagen. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne genommen.