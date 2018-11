Nach einer schriftlichen Antwort stellte der Referatsleiter nun auch mündlich in einem teils launigen Vortrag dem Beirat und dem Plenum die Sichtweise seiner Behörde vor. Kritik äußerte das Stadtteilparlament zuvor zu einer möglichen Veränderung der Streckenführung der Buslinie 40 und einer Streichung der Linie 39.

Letztlich sind es finanzielle Zwänge, die die Planungen der zuständigen Ämter leiten. Ulrich Just rechnete dies am Beispiel der Linien 40 und 41 – für die der Beirat eine Erhöhung des Taktes am Wochenende fordert – an der Haltestelle Weserwehr vor. „Wir haben durchschnittlich 20 Einsteiger, wenn wir den Takt verdichten, haben wir 14 Fahrgäste pro Fahrt.“ Das sei unwirtschaftlich und nicht zu tragen. In konkreten Zahlen seien es 20000 Euro Mehrkosten pro Jahr. „Deswegen ist das nicht umzusetzen“, sagte Just. Ähnliches gelte bei der Linie 29 zwischen Kattenturm und der Neuen Vahr Nord, die durch Hemelingen führt. Diese fährt am Wochenende nicht, und das wird voraussichtlich auch so bleiben. „Diese Linie dient nicht als eine Wohnverbindung, sondern dient der Anbindung von Gewerbegebieten.“ Am Wochenende würde die Nachfrage nach dieser Linie wegfallen.

In anderer Hinsicht befanden sich Beirat und Ulrich Just dagegen auf einer Linie. „Wir sind für eine zeitnahe Realisierung der Querverbindung und Ausbau der Linie 3“, sagte Ulrich Just. Der Hintergrund: Auf der geplanten, im Bremer Osten höchst umstrittenen „Querspange Ost“ würde die Linie 2 künftig über die Steubenstraße in die Neue Vahr führen und in Hemelingen wegfallen. Ein Ausbau der Linie 3 vom Weserwehr über Sebaldsbrück nach Osterholz könnte diesen Ausfall kompensieren. Aber: „Finanziell und personell sieht es etwas trübe aus“, dämpfte Ulrich Just die Hoffnungen in Hemelingen.

Die Beiratsmitglieder bemängelten weiter, dass sie statt Lösungsvorschläge nur Kürzungsvorschläge bekommen hätten. Insbesondere die Vorgabe, dass entweder die Linie 40 mit einem Wegfall der Haltestelle Osterhop verkürzt oder aber, dass die Linie 39 gestrichen werden müsste, sorgte im Beirat für Verdruss. „Es sind im Kern zwei Dinge, die uns zur Auswahl gestellt werden: entweder der Verzicht auf die Haltestelle Osterhop oder die Streichung der Linie 39“, fasste Ortsamtsleiter Jörn Hermening zusammen. Ralf Bohr von den Grünen: „Es können doch nicht immer nur Kürzungsvorschläge kommen!“

Aus Sicht der BSAG ist eine Kürzung notwendig, da durch die Einrichtung von Tempo-30-Zonen, insbesondere auf der Hemelinger Heerstraße, die Fahrtzeiten erhöht würden. Dadurch müssten mehr Fahrzeuge eingesetzt werden, um den Fahrplan und den Takt einhalten zu können. Oder es wird eben an anderer Stelle Fahrtzeit durch Streckenverkürzungen eingespart. Alfred Kothe (CDU) sprach davon, dass dem Beirat die „Pistole auf die Brust gedrückt“ würde. Er kündigte an, dass die CDU unter diesen Umständen weiteren Tempo-30-Zonen auf Buslinien nicht mittragen werde, wenn sich dadurch die Anbindung der Ortsteile verschlechtere.

„Ich hoffe, es werden nicht zu viele Anträge zu 30-Zonen gestellt. Schauen Sie sich jeden Antrag genau an, ob dadurch zusätzliche Busse fahren müssten“, war der Rat von Ulrich Just an die Beiratsmitglieder. „Tempo 30 mag das Richtige sein, aber nicht das Richtige für klamme Kommunen.“ Im Beirat herrschte Einigkeit darüber, dass die Haltestelle Osterhop nicht wegfallen dürfe. „Ein Krawallthema“, wie Jens Dennhardt vom Ortsverein der SPD feststellte. In einem Beschluss fordert der Beirat den Verkehrssenator auf, das Busliniennetz in Hemelingen nicht auszudünnen, und schlägt unter anderem vor, die Vorrangschaltungen zu überprüfen und die Busse mit Fahrkartenautomaten auszustatten, um die Standzeiten an Haltestellen zu verringern.