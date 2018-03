Kürzlich hatten ihr die Kinder sogar ein Geschenk mitgebracht, nachträglich zu Weihnachten. Dann erzählte Kella Redjah eine Geschichte von Nicki, der seine Mütze im Wald verliert. "Ich lese gerne für die Kinder", sagt sie. Und die Kinder scheinen ihr gerne zuzuhören. In der Leseecke kuschelten sie sich erwartungsvoll in die Kissen.

Die Mediathek des Institut français bietet aber mehr als nur Märchenliteratur. Französischsprachige Bücher zu vielen verschiedenen Themen stehen in den Regalen - Geschichte, Geographie oder Technik sind dabei, Biografien, Romane und Krimis. Eine Kooperation mit der Stadtbibliothek ermöglicht eine gegenseitige Ermäßigung für Karteninhaber.

Im Treppenhaus stieg den Besuchern an diesem Tag der Duft von Kaffee und Croissants in die Nase. Folgte man ihm, gelangte man ins Untergeschoss, wo an jedem ersten Sonnabend im Monat ein Kino-Frühstück serviert wird. "Das ist alles französisch", sagt Nathalie Mebarek und meint damit nicht nur das Essen, sondern auch das Ambiente. Die Findorfferin bereitet das Frühstück zu. Einige der Zutaten bringt sie selbst mit, von ihren Reisen nach Frankreich, oder lässt sie sich von Bekannten besorgen.

Französisch zu sprechen ist keine Bedingung für die Teilnahme am Frühstück oder für den Besuch des kleinen Kinos. Auch wer der Sprache des Nachbarlandes nicht mächtig ist, ist gern gesehener Gast, und die Filme laufen meist im Original mit Untertiteln.

Seit 2010 ist Nadège Le Lan Direktorin des Institut français. "Mehr auf Frankofonie, als auf Frankreich selbst konzentrieren", sei ihr Ziel, sagt die Französin, die in Schwachhausen wohnt. Dieses Jahr steht von April bis September das Großprojekt "zuhause.anderswo" an, eine Zusammenarbeit zwischen dem Institut français, dem Verein Quartier, der Bremer Shakespeare Company, dem Steptext Dance Project und dem Museum für Migration in Paris.

"Das Institut français nimmt die Verantwortung für das Hauptprojekt", sagt Nadège Le Lan. Die Bremer Kooperationspartner setzen dann ihre eigenen Ideen um. Ausgangspunkt wird die Installation "ZON-MAI" sein, ein umgekehrtes Haus, das von dem Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui und dem Film- und Videokünstler Gilles Delmas gestaltet worden ist. Der Begriff des Zuhauses soll hinterfragt werden. Das Institut français will auch eigene Beiträge erarbeiten.

Noch in diesem Monat veranstaltet das Institut einen Tag der offenen Tür. Am Sonntag, 22. Januar, sind alle Bremer eingeladen, den Tag der deutsch-französischen Freundschaft mitzufeiern.

Jeden ersten Sonnabend im Monat ist das Institut français, Contrescarpe 19, von 10 bis 15 Uhr geöffnet, um 10.30 Uhr beginnt die französische Märchenstunde, und die Gäste können ein französisches Frühstück zu sich nehmen oder einen Film sehen. Die Mediathek ist montags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr, montags bis donnerstags von 15 bis 19 Uhr und am ersten Sonnabend im Monat von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum Institut français und dessen Veranstaltungen stehen im Internet unter www.institutfrancais.de.