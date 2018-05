Mit "Scha(r)f"-Maske: Karla Schmaltz.

Staub wirbelt auf, als der Zahnarzt seinen Bohrer ansetzt. Sein Patient – das unbeliebte Kriegerdenkmal vom Eingang der Kirchengemeinde St. Ansgarii – schreit vor Schmerzen, und der Arzt genießt sein Tun sichtlich. Im mittlerweile sechsten Programm des ULF-Kirchenkabaretts geht es vorwiegend um gemeinde- und gesamtkirchliche Themen. In der Szene "Denk mal" fühlt der Denkmals-Dentist Herkules Bohrmann dem in Stein gehauenen Helden auf den Zahn. "Am Ende ist er kein Held mehr, sondern darf sich friedensbewegt wieder hinlegen", sagt Ensemble-Mitglied Karla Schmaltz.

Hanni Steiner.FOTOS: PETRA STUBBE

Mit einer Siegerehrung im Stile einer Oscar-Preisverleihung widmet sich Hanni Steiner aus dem Ensemble dem Thema Sparen und ehrt jene Gemeinden, die am einfallsreichsten gespart haben. Zum Beispiel, indem das Taufwasser noch zum Blumengießen verwendet wird oder die unter Dreijährigen ihre Kindertagesstätte selbst putzen. "Für mich ist das Kabarett ein Ventil", sagt Hanni Steiner, die frühere Leiterin der Bremer Kirchenzeitung. Ähnlich geht es Karla Schmaltz, die sich mit den kleinen kabarettistischen Gemeinheiten Luft macht: "Manches ärgert einen sehr. Da tut es richtig gut, das einfach mal rauszulassen."

Seit Erik Roßbander von der Shakespeare Company die Gruppe leite, habe sich das Kirchenkabarett sehr stark weiterentwickelt, darin sind sich beide Frauen einig. Roßbander führt bereits zum dritten Mal die Regie. "Schon die Proben machen eine Menge Spaß, und es ist einfach toll, mit einem Profi zusammenzuarbeiten", sagt die Journalistin Hanni Steiner, die im Peterswerder wohnt.

Zahnarzt Herkules Bohrmann setzt beim sogenannten "Heldendenkmal" den Bohrer an.

Pastor Peter Oßenkop begleitet die Gruppe musikalisch. Er war 2002 auch einer der Gründungsmitglieder des Kirchenkabaretts. Jutta und Walter Regenhardt spielten zu dieser Zeit bereits in einem Kirchenkabarett in Buxtehude mit. So entstand die Idee, etwas Ähnliches in der Bremer Kirchengemeinde auf die Beine zu stellen. Nachdem sich das Buxtehuder Kabarett aufgelöst hatte, stieg das Ehepaar beim ULF-Ensemble fest ein. Mit Peter Schmaltz, Rolf Blanke, dem Pastor der Gemeinden in Gröpelingen und Oslebshausen, und dem Leiter der Finanzabteilung im Haus der Kirche, Jörg Rickens, ist das Kabarett sieben Darsteller stark.

Die einzelnen Szenen werden unter dem Titel "Scha(r)fes Zeug" präsentiert und an zwei Tagen am Wochenende aufgeführt. Auch politische und gesellschaftliche Inhalte sind dabei. In einem Programmteil setzt sich das Kirchenkabarett mit der Frage auseinander, was die Piratenpartei machen würde, wenn sie die Kanzel erobern würde. "Das zeigt auch gleichzeitig die Schnelllebigkeit unserer Zeit", erläutert Karla Schmaltz: "Denn das ist nun nicht mehr so aktuell, wie zu dem Zeitpunkt, als wir mit dem Schreiben des Textes dafür anfingen."

Für Erik Roßbander ist der Zeitpunkt, an dem die einzelnen Szenen zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden, sehr spannend. "Durch die fließenden Übergänge, bekommt das Programm erst seinen Charme", findet der Regisseur.

"Scha(r)fes Zeug" ist am Sonnabend, 2. März, um 20 Uhr und Sonntag, 3. März, um 18 Uhr im Gemeindehaus St. Ansgarii an der Schwachhauser Heerstraße 40 zu sehen. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.