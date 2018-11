Das „Ensemble d’accord“ probt in St. Jürgen und tritt dort auch am 11. Juli auf – zugunsten der Klinikseelsorge. Ob das Gotteshaus auf dem Klinikgelände im Zuge der Entwicklung des Neuen Hulsberg-Viertels abgerissen wird oder stehen bleiben kann, steht immer noch nicht fest.FOTOS: STUBBE

Die Erfahrung ist dem Chor deutlich anzumerken. Wenige Worte von Tim Günther reichen aus, um die Klangfarbe, das Volumen oder den Ausdruck in den geschulten Stimmen zu verändern. Dass der Chor die Premiere seines neuen lateinamerikanischen Programms aus Befreiungs- und Arbeiterliedern an seinem Probenort feiert, ist auch als Dank an die Krankenhausseelsorge zu verstehen, die in der Kapelle tätig ist. Die Einnahmen sind als Spenden für die religionsübergreifende seelsorgerische Arbeit im Klinikum Mitte gedacht.

Chorleiter Tim Günther.

Nach Programmen des "Ensembles d’accord" über das Unterwegssein, über Nacht und Mond oder mit Beatles-Songs haben Reiseerlebnisse einiger Chormitglieder immer wieder zu lateinamerikanischer Musik geführt. So entstand die Liedersammlung, die jetzt in Konzertreife von dem "Ensemble d’accord" in der Kapelle von St. Jürgen interpretiert werden wird. Lieder und Tänze aus Argentinien, Brasilien, Chile und Kuba werden zu hören sein. Die Freiheitsballade "Doña Ubenza" bildet den Auftakt, gefolgt von Mercedes Sosas weltbekanntem "Gracias a la vida". Die Inhalte der Lieder werden den Zuhörern erklärt. "Vidala del Lapacho" erzählt beispielsweise die Geschichte der Ipé-Bäume. Die Farbe des Tees, der aus ihnen gewonnen wird, wird in Brasilien mit der Morgenröte verglichen. "Juramento", "Nada" – viele ausgesucht schöne Melodien will der Chor anstimmen.

In den Arrangements nutzt Tim Günther die ganze Erfahrung der Sängerinnen und Sänger. Vielstimmig, zart bis kraftvoll sind einige Passagen, andere schwelgen in solistischen Höhen und tragenden Bässen, dann schwenkt der Gesang von Tenor zu Bass, von Sopran gen Alt, von links nach rechts, von den hinteren Reihen nach vorne und durch den ganzen Raum. Dabei verliert sich das "Ensemble d’accord" nicht in technischen Spielereien, sondern bleibt dicht an den Stimmungen und der Aussage der Freiheits- und Arbeiterlieder. Weil die Zukunft der Kapelle auf dem neu zu gestaltenden Klinikgelände nach wie vor ungewiss ist, könnte es das letzte Konzert von "Ensemble d’accord" dort sein. Die Probenzeiten sind noch ungekündigt.

"Ensemble d’accord": "Cantos latinos" am Mittwoch, 11. Juli, 18 Uhr, in der Kirche St. Jürgen auf dem Gelände des Klinikum Bremen-Mitte. Eintritt frei, Spenden erbeten. Nähere Auskünfte via Mail: tim-guenther@web.de.