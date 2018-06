Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kreissportbund feiert Ferien-Halbzeit

Rik

Neustadt. Die Halbzeit des Sommerferienprogramms hat der Kreissportbund Bremen-Stadt am Sonnabend gefeiert. Die Spiele am und im Wasser, auf dem Rasen und in der Luft bescherten Hunderten von Kindern am Werdersee schöne Ferienerlebnisse vor der Haustür, und das kostenlos. 300 bis 400 kamen nach Schätzung von Heiko Lohbeck, des stellvertretenden Jugendwarts des Kreissportbundes, das waren mehr als im vergangenen Jahr. Das Sommerferienprogramm der Vereine, Jugendorganisationen und Firmen läuft unter Federführung des Kreissportbundes. Rund 60 Ehrenamtliche halfen beim Bergfest. Die Jüngste, Carina Runge, betreute die Rollerbahn. "Ich bin das erste Mal dabei und habe schon so viel Verantwortung", freute sich die 16-Jährige. Die älteste Helferin war Lilo Kaessler. Die 80-Jährige bediente am Sonnabend die Buttonmaschine.