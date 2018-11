Diese Woche drei Mal zu erleben: Kuratorin Maricel Nápoles. (Michael Kreiten)

In der Galerie am Schwarzen Meer ist am Freitag, 8. März, ab 16 Uhr Finissage der kubanischen Bilderausstellung. Perspektiven für den von Tilman Rothermel und Libuse Cerna angestoßenenen deutsch-kubanischen Kulturaustauschs zu entwickeln, ist das Ziel eines offenen Gesprächs. Der Film "Fidel Castro – der ewige Revolutionär" läuft und Waldo Regueiferos zeigt einige seiner Fotos. Er und Maricel Nápoles geben außerdem Einblicke in die Entstehung von Kunstwerken, die es nur in Kuba gibt, wie zum Beispiel die Colografie oder die Eigenproduktion von Malgründen.

Über "Medizinische Kultur auf Kuba" referiert der aus Kuba stammende Bremer Arzt Denis Pineda am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr im Tagungszentrum des Rote-Kreuz-Krankenhauses. Er spricht nicht nur über die medizinische Versorgung, sondern auch über Heiler oder alternative Ansätze in der Medizin.

"Cuba aquí"geht zu Ende mit einer Finissage am 24. März um 17 Uhr in der Villa Sponte am Osterdeich 59b. Bilder des autodidaktischen Malers Oandris Tejero Nordet-Joa sind dort zu sehen. Grafiken aus dem Kulturzentrum Luis Dias Oduardo werden versteigert. Der Erlös geht an die kulturelle Kinder- und Jugendeinrichtung Taller Gregorio der Asóciación Hermanos Saiz in La Maya, Santiago de Cuba.