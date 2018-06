Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Küchelmann spricht über Kähne

Altstadt. Über mittelalterliche Weserschiffe spricht Hans Walter Küchelmann am Sonnabend, 4. August, 11 Uhr, in der Reihe "Wissen um 11" im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5. Der studierte Schiffsbauer ist Mitglied des Fachausschusses "Geschichte des Schiffbaus" der Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG). In diesem Vortrag geht es insbesondere um zwei Schiffe, die in der Weser bei Rohrsen gefunden wurden und samt Ladung geborgen werden konnten. Der Fachbereich Schiffbau und Meerestechnik der Hochschule Bremen hat sich mit der theoretischen Untersuchung sowie maßstabsgetreuer Modellversuche dem Thema genähert. Die beiden Studenten Anna Matuszek und Cornelius Tormann haben ihr Schiffbaustudium im Semester 2010/11 mit einer Bachelorarbeit mit dem Titel "Projekt Weserlastkähne" abgeschlossen. Dadurch konnten erste gesicherte Kenntnisse zur Schifffahrt auf der Weser in früheren Jahrhunderten gewonnen werden. Der Eintritt ist frei.