Ostertor. Diese Ausstellung besticht: Die Galerie Mitte ist voller Stickereien. Zwei Künstlerinnen und zwei Künstler, die Nadel und Faden in unterschiedlichster Art zum Einsatz bringen, zeigen ihre Werke. Auch wenn sie Handarbeit sind, haben die textilen Bilder und Skulpturen von Gertrud Schleising, Eberhard Kulenkampff, Anja Fußbach und Robert Abts mit Handarbeiten nicht viel gemein. Ihre Bilder sind "Inch by Inch" zu verstehen.

Der ehemalige Baustaatsrat Eberhard Kulenkampff hat das Sticken vor langer Zeit für sich entdeckt. Seit 40 Jahren fädelt er feinstes Seidengarn durch Seidentücher. "Das mache ich überall dort, wo ich gerade bin", sagt er. Immer an seiner Seite ist dann seine Muse Kischka, eine Hundedame.

Wie ist Eberhard Kulenkampff, der 1927 in Namibia geboren ist und heute mit seiner Frau, der Künstlerin Natalie Thomkins, in der Bremer Altstadt und in einem Dorf in Italien lebt, zum Sticken gekommen? "Das begann in den endlos langen Senatssitzungen, die sich oft das ganze Wochenende zogen", erzählt er. Das Ganze habe als Hobby begonnen, dann sei daraus Leidenschaft geworden. Besonders das Material Seide hat es ihm angetan. "Das ist die reine Verführung", schwärmt Eberhard Kulenkampff. Dann zeigt der frühere Architekt und Städteplaner einen offenen Nähkasten, in dem Hunderte von Seidenfarbrollen liegen. "Ich möchte jeden zum Sticken verführen", sagt er. "Sticken kann jeder, es ist simpel." Er selbst hat eine Vorliebe: "Ich fasse nur Seide an."

Große Leuchtkraft

Aus der Ferne betrachtet wirken seine Bilder wie Gemälde. Eberhard Kulenkampff stickt mit überlangen Fäden in Hunderten von Farbnuancen, die in manchen Bildern stufenlos ineinander übergehen oder Kontraste setzen. So entstehen freie abstrakte Farbspiele, die geometrische Formen aufgreifen oder eine Landschaft nachbilden. Manche Kompositionen erinnern an architektonische Formen. Das Besondere an Seidenfarben ist, dass sie eine hohe Elastizität und Aufnahmefähigkeit für Farbpigmente haben. Durch Letzteres entsteht große Leuchtkraft. Dabei ist das Seidengarn, mit dem Eberhard Kulenkampff arbeitet, heute kaum noch zu bekommen. 1400 Farben hatte der Nähseidenhersteller Güthermann produziert, bevor er in den 1970er- Jahren mit der Herstellung aufhörte. Nachschub zu bekommen, ist nicht einfach.

Nach einem Bericht über den stickenden Künstler in der Frauenzeitschrift Brigitte bekam Kulenkampff aus aller Welt Garnröllchen zugeschickt. 4000 hat er in seinem Fundus. "Am meisten hat mich berührt, als ich noch vier Jahre später aufgrund des Artikels einen Brief aus Neu Mexico von einer Frau bekam, deren Vater 1933 aus Deutschland, wo er in Leipzig ein Kurzwarengeschäft hatte, in die USA emigriert ist", sagt er. "Ich habe ihr, wie jedem, der mir Garn schickte, ein Stickbild zurückgeschickt. Meine Stickbilder müssen weg, müssen unter die Leute." Das geht Anja Fußbach genauso. Die Künstlerin ist in Bremen bekannt als Bildhauerin, die zahlreiche Materialien und Fundstücke mutig zusammenbringt, sei es in schrillen Bühnenbildern oder in wilden Installationen. "Ich mache einfach", sagt Fußbach, die auch schon mit Punks das Atelier geteilt hat. In ihren Arbeiten ist sie erfrischend direkt. "Der Betrachter wird mit dem konfrontiert, was eh schon da ist oder auf der Straße liegt", sagt

sie. Dass Anja Fußbach auch mit einem Schweißgerät umzugehen versteht, beweisen eigentümliche, gehörnte Skulpturen mit Fechtmasken und Stickrahmen.

Auch Gertrud Schleising verarbeitet Fundstücke. Oft appliziert sie solche Teile auf Bildgründen oder Objekten, die so von der Nadelkunst durchstochen sind, dass die Geschichten sich auf der Rückseite der Bildträger zu neuen Aussagen formieren. Neben ihren Stickkissen hat sie künstlerische Kurzwaren postiert: etliche Male "Hochzeit in Deutschland", eine Serie hübscher Hochzeitspärchen, die wie Teelichter am Kopf angezündet werden können.

Aus den monochromen Bildern von Robert Abts quellen alte Kassettenbänder von Lieblingsliedern, die in Leder eingestickt sind. Ein anderes Bild enthält gestickte verschlüsselte Botschaften, die an Tagebucheinträge erinnern. Gestickte Worte bilden Gedankenbrücken, auf denen die Betrachter in die Kunstwerke gehen.

Die Arbeiten sind in der Galerie Mitte, Beim Paulskloster 12, bis zum 29. Januar donnerstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Ein Künstlergespräch ist morgen, 17. Januar, um 17.30 Uhr. Auf der Finissage am Sonntag, 29. Januar, um 16 Uhr wird ein "Filmisches Porträt" über den Künstler Eberhard Kulenkampff gezeigt. Der Eintritt ist frei.