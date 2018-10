vom 28. April 2013.

Wieso nicht am Osterdeich?

Ein lobenswertes Ziel der Polizei, die fahrradfahrenden Verkehrsteilnehmer auf ihr eventuelles Fehlverhalten oder den technischen Zustand der Räder hinzuweisen. Ich zolle den Beamten Respekt, dass sie die Kontrollen an einem besonders gefährlichen Verkehrsknotenpunkt, nämlich an der Bischofsnadel auf der Wallgrabenseite, durchgeführt haben. An einem Ort mit gefährlichen Baum- und Blütenpollen, fiesem Vogelgezwitscher und eventueller Tsunamigefahr durch das Wallgrabengewässer werden zum wiederholten Male Kontrollen durchgeführt. Und das zu Zeiten, an denen der berufstätige Radler meist schon vorbei ist und die autonomen Kampfradler noch linksherum im Bett liegen.

Wieso, frage ich mich als radelnder Verkehrsteilnehmer, werden solche Kontrollen nicht mal auf dem Osterdeich, an der Wilhelm Kaisen Brücke oder am Stern durchgeführt? In der Nähe einer Schule könnte man die Schüler, die nicht mit einem Sechszylinder SUV chauffiert werden, mal darauf hinweisen, dass Licht, Bremse und hintereinander Fahren durchaus zum guten Ton gehört. Ist eigentlich Aufgabe der Eltern.

Hallo Polizei, verschließen Sie die Augen vor der Realität? Uwe Köster, Östliche Vorstadt