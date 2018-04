-Jürgen-Straße 1. Wenn Mast- und Dickdarm entfernt werden müssen, dient eine solche künstliche Schlinge als Reservoir, in dem sich der flüssige Darminhalt sammeln kann. Der Pouch hilft Patienten, die Kontrolle des Stuhlgangs weitgehend zu erhalten. Auf Einladung des Arbeitskreises Pouch der Deutschen Morbus Chron/Colitis ulcerosa-Vereinigung (DCCV) berichtet der Arzt Johann Ockenga über die Ernährung von Pouchträgern. Johannes Schneider spricht über ein Beispiel aus dem Klinikalltag, und die Chirurgen Hüseyin Bektas und Jörn Gröne informieren über Operationen. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldung via E-Mail an bremen.pouch@shg-dccv.de oder info@dccv.de sowie abends bei Anne Lindemann unter Telefon 042 07 / 80 25 49.