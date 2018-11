Maya Götz: "Das Argument, Mädchen wollten die Extremfigur, ist widerlegt." (Scheitz)

Es hatte schon beinahe Symbolcharakter, dass die rote oder rosa Farbe bei der Powerpoint-Präsentation nicht funktionierte und die Bilder mit einem wohltuenden Blaustich erschienen. Lilifee, Barbie, Batman und Homer Simpson rückten farblich enger zusammen, und das Publikum konnte sich ganz auf den Inhalt des Vortrags konzentrieren.

Maya Götz weiß, was gespielt wird: Die promovierte Medienwissenschaftlerin leitet das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim Bayerischen Rundfunk und den Prix Jeunesse International, das weltweite Festival und Netzwerk für Kinderfernsehen. "Mädchen und Jungen werden von Geburt an anders angesprochen und anders zurechtgemacht", sagt sie und belegt ihre These mit Fotos. Die einen haben eine Schleife um die Stirn, die anderen tragen Superman auf der Brust. Doch womit identifizieren sich Heranwachsende selbst? Maya Götz hat sich ganz auf Zeichentrickformate im Kinderfernsehen spezialisiert. Zweieinhalb Stunden täglich sehen Drei- bis Dreizehnjährige fern. Tendenz steigend.

Lobend erwähnt Götz, dass Deutschland führend darin ist, Kindern und Jugendlichen über den Bildschirm Wissen zu vermitteln. Doch im Bereich Fiktion und Zeichentrick sieht sie Grund zur Kritik. Die doppelte Anzahl männlicher Hauptfiguren allein gibt zu denken.

Kein Wunder, sagt Götz, denn die Comics seien zu 86 Prozent von Männern gemacht. Da wünsche sie sich mehr Einmischung von Frauen. Es gebe zwar den Unterschied zwischen den starken Kämpfernaturen und den hilflosen Weibchen der 1950er- und 1960er- Jahre nicht mehr, doch völlig idealisierte Körpermaße für Mädchen seien an der Tagesordung. Selbstbewusstsein und Kompetenz, manchmal auch der Mut zu einer gewissen Zickigkeit bleiben auf der Strecke angesichts der überschlanken Vorbilder. Unerreichbar die Minitaillen und Hüften, in denen Organe keinen Platz haben, und die bis auf die Knie wallende Mähne.

Während nur ganz wenige Ausnahmen von diesem Ideal abweichen, sei es bei den Jungen umgekehrt. Da sieht man ganz normale Figuren, und nur ganz selten die krasse Breitschultrigkeit. "Das Argument, die Mädchen wollen die Extremfigur, ist widerlegt", stellt Maya Götz fest. Als Grundschulkinder gefragt worden seien, wie Mädchen auszusehen haben, hätten sie von drei Möglichkeiten die Normalfigur gewählt, die Jungen sogar die etwas dickere. "Im Alter von neun Jahren verändert sich allerdings das natürliche Verhältnis der Mädchen zu ihrem Körper, sie wollen sexy aussehen und sind nicht mehr zufrieden mit Normabweichungen."

Maya Götz ist eine emanzipierte, akademisch gebildete Frau, die oft aus beruflichen Gründen um die ganze Welt reist. Umso mehr verwunderte es sie, dass sich eine ihrer zwei Töchter mit dem kompletten Prinzessin-Lilifee-Programm umgab. Bei näherem Hinschauen entdeckte sie aber die Gründe: "Von Geburt an wertvoll sein – und nicht erst drei Drachen erlegt haben müssen wie das männliche Pendant. Und auch Weiblichkeit zu zelebrieren, das ausleben, was die Mutter nicht durfte."

Unter Druck allerdings stehen beide Geschlechter, das ist ihr Fazit. Jungen müssen immer Sieger sein und Mädchen, obwohl sie heutzutage wesentlich mehr Handlungsspielräume haben, stets perfekt aussehen. Es gebe aber auch geschlechtsneutrale Comicfiguren wie den Schwamm Sponge-Bob, den Mädchen wie Jungen gleichermaßen lieben. "Er symbolisiert das Kindsein mit seiner naiven Begeisterung und ist einfach ein guter Freund: absolut treu, und immer etwas dümmer als man selbst."

