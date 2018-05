Sibylle Kynast in Hepstedt. Am Freitag tritt sie in den Weserterrassen auf. (Hasselberg)

"Es ist das gelbe Haus gleich hinter der Kurve", hat Sibylle Kynast den Weg zu ihr nach Hepstedt beschrieben. Doch hinter den großen Eiben und Büschen ist das kleine, mit Efeu bewachsene Häuschen kaum zu erkennen. Glücklicherweise steht Sibylle Kynast in der Einfahrt. Neben ihr rekelt sich Moppelchen in der Sonne, eine ihrer Katzen.

Früher träumte die Musikerin davon, ein Haus im Süden zu besitzen. "Das ist mir nicht gelungen", stellt sie schmunzelnd fest. Die gebürtige Hamburgerin fühlt sich aber auch in Hepstedt sehr wohl. Mit ihrem Ehemann Paul Rudolf hat sie ein Nebengebäude des benachbarten Bauernhofes auf Lebenszeit gemietet. "Wir hatten freie Hand und haben Wände durchgebrochen und es uns gemütlich gemacht." Vor allem mit schönen alten Möbeln. Vom Trödler stammt das Biedermeier-Sofa. Die Eichenstühle um den Esstisch hat das Ehepaar über die Jahre erworben.

Das Bücherregal in Wohnzimmer reicht bis zur Decke. Eine Mandoline und eine Gitarre hängen an der Wand. Ihre Konzertgitarre verwahrt Kynast in einem Instrumentenkoffer, griffbereit vor dem Regal. Schnell kniet sie sich auf den Boden und stimmt die neuen Saiten. "Die habe ich gerade aufgezogen", sagt sie und singt eines ihrer Lieder. Ihre warme Stimme und Gitarrenakkorde füllen den Raum.

"Vor zwei Jahren hat sich mein Mann einen Kontrabass gekauft, und wir haben wieder gemeinsam Musik gemacht", sagt sie. Schnell seien Freunde dazugekommen. Jetzt sind sie zu fünft und nennen sich "Sibylle Kynast und Frajndelech". Das Wort aus dem Jiddischen bedeutet Freunde. Zum Proben treffen sie sich in Kynasts Haus, oft im Wohnzimmer, "wenn wir die Stücke aufnehmen, gehen wir nach hinten ins Fotostudio meines Mannes".

Melancholische Lieder haben es ihr angetan, Lieder aus Israel, Russland und Lateinamerika, die sie auf Reisen gehört und zunächst ohne Noten nachgespielt hat. Die Texte ließ sie sich übersetzen und achtete dabei immer auf die korrekte Aussprache. Auch heute fügt sie auf ihren Konzerten inhaltliche Erklärungen hinzu, allerdings wird jetzt nach Noten gespielt.

In den 60er-Jahren gab sie Konzerte mit den City Preachers. Ein Dutzend Schallplatten erinnern an diese Zeit. Kynast zieht eine aus dem Regal. "Das war die schrecklichste", entfährt es ihr. Acht Wochen habe die Gruppe damals in den Bavaria Filmstudios verbracht, und es seien recht verrückte Filmszenen und witzige Geschichten zu den Musikstücken entstanden. Zu den City Preachers gehörten damals auch Inga Rumpf und Udo Lindenberg. Kynast selbst befand sich, als die Gruppe berühmt wurde, noch in ihrer Töpferlehre. Danach entschied sie sich für ein Studium in Ottersberg: "Ich wollte etwas mit Menschen machen und auch therapeutisch arbeiten." In den folgenden Jahren unterrichtete sie an Waldorfschulen in Ottersberg, Graz und Berlin. Die Sehnsucht, auf dem Land zu leben, führte sie nach der Pensionierung in das beschauliche Hepstedt.

Ihre Töpferwerkstatt ist ein Holzhäuschen im Garten, das sie vom Wohnzimmerfenster aus sehen kann. Im Garten stehen ein verlassenes Hühnerhaus – die Hühner sind bei Freunden untergebracht, weil sich die Nachbarn beschwert haben – und ein winziges Gästehaus. Eine Obstbaumwiese, ein selbst angelegter Teich und ein Kräuterbeet sind der Stolz der Gartenliebhaberin, die im Sommer gern Marmelade kocht.

Sibylle Kynast und Frajndelech: Konzert am Freitag, 24. August, 20 Uhr, im Bürgerhaus Weserterrassen, Eintritt zwölf, ermäßigt acht Euro. Karten unter 549490.