Einstimmig, mit Enthaltung des Kandidaten, wählten seine Beiratskolleginnen und -kollegen Michael Rüppel (Grüne) wieder zum Sprecher. Seine Stellvertreterin Bärbel Kühn (SPD) wurde ebenfalls einstimmig mit ihrer Enthaltung gewählt. Im neuen Koordinierungsausschuss sitzen Michael Rüppel (Grüne), Henrike Müller (Grüne), Joachim Musch (Grüne), Jan Cassalette (SPD), Bärbel Kühn (SPD), Dirk Paulmann (CDU), Jörg Windszus (Die Linke) und Siegfried Wegner-Kärsten (Piraten).

In den Ausschuss für Bau und Verkehr schicken die Grünen Joachim Musch (Ausschusssprecher), Michael Rüppel und Henrike Müller. Die SPD ist durch Birgit Olbrich und Holger Ilgner (sachkundiger Bürger) vertreten. Als sachkundiger Bürger vertritt Max Nesnidal die CDU, Matthias Rauch die Linke, und Beiratsmitglied Siegfried Wegner-Kärsten ist für die Piratenpartei dabei. Viola Mull (CDU) wird Sprecherin des Ausschusses, der die Entwicklung des Innenstadtkonzepts begleitet. Weitere Mitglieder: Barbara Schwarz (Grüne), Joachim Musch (Grüne), Wolfgang Weiß (sachkundiger Bürger bei den Grünen), Frederike Eiken (sachkundige Bürgerin bei der SPD), Jörg Windszus (Die Linke) und Siegfried Wegner-Kärsten (Piratenpartei).

Sprecherin des Ausschusses Soziales, Bildung und Kultur ist Bärbel Kühn (SPD). Die Grünen senden Sonja Heinrich, Michael Rüppel und Barbara Schwarz ins Gremium. Als sachkundige Bürgerin vertritt Sonja Bachmann die SPD, Beiratsmitglied Dirk Paulmann die CDU, der sachkundige Bürger Matthias Rauch die Linke und Siegfried Wegner-Kärsten die Piratenpartei.

Sprecherin des Ausschusses Bürger- und Jugendbeteiligung ist Henrike Müller (Grüne). Aus der eigenen Partei stehen ihr Sonja Heinrich und Jürgen Schierholz (sachkundiger Bürger) zur Seite. Die SPD ist durch Jan Cassalette und Peter Rehbein (sachkundiger Bürger) vertreten. Der sachkundige Bürger Max Nesnidal wird für die CDU, Jörg Windszus für die Linke und Siegfried Wegner-Kärsten für die Piraten im Ausschuss sitzen.

Heike Blanck vom Ortsamt, die für Kinder- und Jugendbeteiligung zuständig ist (siehe auch unten stehenden Bericht über den Wettbewerb der Weserterrassenstiftung) habe darum gebeten, aus den Fraktionen je einen Ansprechpartner für Kinder- und Jugendförderung zu benennen, sagte Ortsamtsleiter Robert Bücking. Diesem Wunsch sind Henrike Müller (Grüne), Jan Cassalette (SPD), Max Nesnidal (sachkundiger Bürger für die CDU), Jörg Windszus (Die Linke) und Siegfried Wegner-Kärsten (Piratenenpartei) gerne nachgekommen. Im Lenkungsausschuss Prävention wird künftig Michael Rüppel (Grüne) sitzen.

In der Beiräteinitiative Bahnlärm, dem Zusammenschluss der Bremischen Beiräte, deren Stadtteile vom Bahnlärm betroffen sind, sitzen künftig Dirk Paulmann (CDU) und wie schon in der vergangenen Legislaturperiode Joachim Musch (Grüne). Michael Rüppel: "Eventuell wollen wir uns auch am Klimaausschuss des Beirats Östliche Vorstadt beteiligen, aber das wollen wir noch offen lassen."

Leander Mondré (SPD), der dem Beirat in der vergangenen Legislaturperiode noch als Mitglied angehörte, übernimmt zukünftig den Posten des Behindertenbeauftragten. "Ich möchte meine Arbeit weiterführen und mich weiterhin aktiv einbringen", sagte der 55-Jährige. Bärbel Kühn (SPD) ist neue Delegierte für die Seniorenvertretung.

Als Vertreterinnen des Beirats werden im Controllingausschuss zukünftig Sonja Heinrich (Grüne) und als ihre Stellvertreterin Henrike Müller (Grüne) sitzen. Die SPD schickt den sachkundigen Bürger Holger Ilgner und Beiratsmitglied Bärbel Kühn als seine Stellvertreterin in den Ausschuss. Das Stadtteilgremium berät über die Vergabe der zugewiesenen Budgetmittel der Kinder- und Jugendarbeit sowie zur konzeptionellen Ausgestaltung des Arbeitsfeldes im Stadtteil.

Einstimmig beschlossen die Stadtteilparlamentarier auch die Einrichtung einer Beirätekonferenz. Die nach dem neuen Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter eingeführte Beirätekonferenz ersetzt den bisherigen Gesamtbeirat. Dann war der Beschluss über den Antrag auf Fristverlängerung zum Planfeststellungsverfahren Oldenburger Kurve / Ertüchtigung des Bremer Knotens dran. Hintergrund: Damit das Bremer Eisenbahnnetz den zu erwartenden Mehrverkehr aus den norddeutschen Seehäfen bewältigen kann, plant die Deutsche Bahn den Ausbau des Bremer Knotens. Das Planfeststellungsverfahren zum Vorhaben läuft bereits. Einwendungen gegen das Projekt können bis einschließlich Donnerstag, 21. Juli, abgegeben werden.

"Die Frist ist viel zu kurz", sagte Michael Rüppel. Da jedoch das Anhörungsverfahren in den Oktober rutsche, habe man zumindest für den Beirat eine Verlängerung der Einwendungsfrist erreicht. "Als Träger öffentlicher Belange haben wir für Einwendungen jetzt Zeit bis kurz vor dem Anhörungsverfahren", sagte Robert Bücking. Vorher wolle man Vertreter der Bahn einladen und sich die Maßnahme erläutern lassen.

Im einstimmig angenommenen Beschluss fordern die Stadtteilparlamentarier die zuständige Behörde auf, schon vorab eine Untersuchung zum vorhandenen und zu erwartenden Bahnlärm zu machen. Sie fordern außerdem eine Gesamtbetrachtung der Belastungen für die Quartiere Doventor und Stephani, darin eingeschlossen unter anderem Lärmquellen wie der Breitenweg, die Oldenburger Straße und die Stephanibrücke.