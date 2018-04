Katharina Reif aus Huckelriede leitet mehrere Gruppen bei Tanzwerk. Ihr geht es darum, dass ihre Tänzerinnen und Tänzer ein intensiveres Körpergefühl entwickeln.

Ostertor. Manchmal ist der innere Schweinehund stärker: Wer lange keinen Sport getrieben oder nicht getanzt hat, braucht meist einen konkreten Anlass, um die inneren Widerstände zu überwinden. Mit kostenlosen Angeboten lockt Tanzwerk noch diese Woche Unentschlossene über seine Schwelle. Bis Freitag, 1. Februar, sind Tage der offenen Tür in der Schildstraße 12-19, und in dieser Zeit kostet das Tanzen und das Sporttreiben unter Anleitung lediglich Energie.

Anfänger und Fortgeschrittene können unter 20 Kursen wählen und kostenlos und ohne Anmeldung an den fortlaufenden Angeboten teilnehmen. Geboten wird Ballett, Hip-Hop, Tanztraining oder Improvisation mit und ohne Partner, Workout, Pilates oder Fitness auf unterschiedlichem Niveau. An sieben Tagen die Wochen laufen Kurse für Frühaufsteher und Kurse nach Feierabend. Die Kinderkurse für Drei- bis Neunjährige und zwei Kurse "Bewegungsevolution und Tanz" sind aus organisatorischen Gründen vom Schnupperangebot ausgenommen.

Reinschnuppern erwünscht: Gruppen von Tanzwerk lassen Gäste ein.

Im eigenen Tempo

Der Kurs "Ballett plus" eignet sich für diejenigen, die in die Welt des Balletts hineinschnuppern oder ihre Kenntnisse auffrischen wollen. Es werden Grundtechniken aus dem Klassischen Tanz und Elemente des Modernen Tanzes vermittelt. Hierbei wird das eigene Tempo der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht überfordert sondern berücksichtigt.

Ganz neu im Programm ist der Kurs "Zeitgenössische Tanztechnik" für Einsteiger und Einsteigerinnen. Das Angebot gilt für Frauen und Männer aller Altersstufen, die die Techniken des Zeitgenössischen Tanzes kennenlernen wollen. Übungen am Boden, im Stand und in der Fortbewegung stärken das Körperbewusstsein und die Koordination. Fließende Bewegungen, Bein- und Armschwünge sowie kleine Schrittkombinationen führen zu ersten Choreografien.

Ebenfalls neu und spannend ist das ganzheitliche Körpertraining "Bewegungsevolution". Die Übungen basieren auf der frühkindlichen Bewegungsentwicklung und den ersten Reflexen. Das Training beginnt sanft am Boden und führt ins Rollen, Stützen und Aufrichten. Bewegungs- und Ruhephasen wechseln sich ab. Die Beweglichkeit, Leichtigkeit und Kraft des Körpers wird gefördert.

Der Kurs "Contact Improvisation" ist nichts für Menschen mit Berührungsängsten. Die Kursleiter lehren, sich in allen Ebenen, mit und ohne Partner oder Partnerin, flüssig und ohne Anstrengung zu bewegen. Die Übungen schulen die Reaktionsfähigkeit, um im Tanz fließende und akrobatische Bewegungen zu nutzen. Ein wichtiger Aspekt ist gemeinsamer Spaß an der Bewegung.

Zu den Klassikern des Programms gehört der Kurs "Tanztraining". Es basiert auf Bewegungsideen des "Modern Dance", kombiniert mit der Vielfalt und Organik eines zeitgenössischen Tanzverständnisses. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Durchlässigkeit, technischer Präzision und künstlerischer Gestaltung.

Zwei der Kurse für Fortgeschrittene leitet die Tänzerin, Choreografin und Integrative Tanzpädagogin Katharina Reif am Montag und Donnerstagvormittag an. Katharina Reif, die zwei Kinder hat und in Huckelriede lebt, ist eine von zwölf Profis, die für das Tanzwerk tätig sind. Seit zehn Jahren gibt sie Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Für die Dozentin, die noch zwei weitere Gruppen in Tanztechnik unterrichtet, ist es wichtig, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Wohlfühlatmosphäre und ohne Leistungsstress ihre ganz persönliche Lust am Tanzen erfahren. "Für viele der Teilnehmer ist es eine Herausforderung, extreme Bewegungen auszuführen und über sich hinauszuwachsen. Die Übungen vermitteln den Tänzerinnen und Tänzern ein intensiveres Körpergefühl und ermöglichen breitere Bewegungsausführungen. Nach Ende des Kurses ist für viele klar: Das hat einfach gut getan", sagt Katharina Reif.

Ausführliche Informationen zu den Wochen der offenen Tür gibt es im Tanzwerk im Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19, unter der Telefonnummer 76228. Anmeldungen sind in den Wochen der offenen Tür (bis 1. Februar) nicht notwendig. Näheres auch im Internet auf der Website www.tanzwerk-bremen.de. Wer sich in der Zeit der offenen Tür anmeldet, kann bis zum 1. März kostenlos tanzen.