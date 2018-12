Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mit Maria gen Himmel

Riri

Altstadt. Frauen im Alter zwischen 35 und 55 Jahren lädt die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) zum Hochfest Mariä Himmelfahrt am Donnerstag, 15. August, zu einem meditativen Spaziergang unter dem Motto "Mit Maria gen Himmel" ein. Dabei wollen Suzana Muthreich und Ulla Frantzen unter anderem der Frage nachgehen, was Maria, die Mutter Jesu, für moderne Frauen bedeuten kann. Der Spaziergang beginnt um 18 Uhr am Atrium-Kirche, Hohe Straße 7, und endet gegen 21 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche, Suhrfeldstraße 156, in Hastedt. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 3694146.