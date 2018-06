Die Kulturpädagogin Annabell Karbe lässt sich ihr Buch von anderen finanzieren – und schwärmt nun für Schwarmfinanzierung. (Roland Scheitz)

Ostertor. Das "Abenteuer Crowdfunding" hat Annabell Karbe aus dem Ostertor mit ihrem Projekt "Tanz der Visionen" erfolgreich bestanden. Zwei Wochen vor Ablauf der Frist hatte sie das Geld zusammen. Insgesamt 53 Leute haben überwiesen und das anvisierte Ziel von 2000 Euro um 445 Euro übertroffen.

"Den höchsten Betrag, 350 Euro, hat ein Mann gespendet, dem mein Vater einen Spendenbrief ins Autofenster geworfen hatte", staunt die Kulturpädagogin, die an der St.-Pauli-Straße 11 ihren "Raum für Visionen" betreibt und Projekte im Stiftungsdorf Hollergrund der Bremer Heimstiftung betreut.

Als Anreiz für das sogenannte Crowdfunding hatte Karbe Gegenleistungen geboten: Von einer Erwähnung im Buch für zehn Euro, einem Exemplar des Buches und einer Erwähnung für 25 Euro bis hin zu vier Büchern über Visionen, Filmen über bekannte Visionäre, CDs von Karbes Vorträgen und einer Anzeige für Firmeneigentümer für stolze 2000 Euro. Bei der sogenannten Schwarmfinanzierung addierten sich zwar viele kleinere Summen zu einer größeren, doch eine einzelne große Summe reiche schließlich auch.

In Deutschland seien solche Förderungen bis zu einem Betrag von 100 000 Euro erlaubt, sagt Annabell Karbe.Wer Geld von Fremden haben wolle, müsse sich an Bedingungen halten. Die härteste ist die Entweder-oder-Regel: Wären bei Ablauf der Frist keine 2000 Euro zusammengekommen, hätte die Autorin alles zurückgeben müssen, selbst dann, wenn nur noch ein paar Euro gefehlt hätten. Die Provision für das Portal, bei dem das Projekt eingestellt wurde, wäre trotzdem fällig geworden. "Das ist eine ganz bittere Spielregel, die ich erst verdauen musste", sagt Annabell Karbe. Das beschäftigt einen sehr." Bei manchen Crowdfunding-Projekten gehe es um die Finanzierung von Arztkosten in Ländern ohne gesetzliche Krankenversorgung, erzählt die Bremerin. Auch dann gelte die Entweder-oder-Regel. "Da möchte jemand 50000 Euro dafür haben, um sein Krebsleiden behandeln zu lassen. Wenn ihm dann die erreichten 30000 Euro wieder abgenommen werden, ist das schon hart", betont die Kulturpädagogin.

Auf die Zielsumme zu kommen, war auch für sie harte Arbeit. Lediglich zwei Leute reagierten auf die Vorstellung im von Karbe gewählten Internetportal "Visionbakery" und steuerten null Euro bei. Ein Großteil kam dann über Nachfragen bei Familie, Freunden und Bekannten oder über E-Mails, Briefe oder soziale Netzwerke. "Man muss den Mut dazu haben, betteln zu gehen", sagt die Visionen-Bäckerin. "Man muss öffentlich zeigen, dass man Geld braucht." Man müsse aufpassen, niemanden zu nerven. Doch Crowdfunding sei auch "ein Nervenkitzel, ein Wettlauf mit der Zeit – und am Anfang freut man sich über jede kleine Gabe".

Außerdem gehe es dabei nicht nur um Geld. "Ich verkaufe meine Idee, bevor sie auf dem Markt ist, man betreibt gleich Marktanalyse", sagt Annabell Karbe. "Ich habe jetzt schon meine Kunden, und über mein Buch wird geredet."

Das könnte auch eine ernsthafte Alternative zu Bankkrediten sein. Und ganz wichtig, das Geld sei auch aufgeladen mit guten Wünschen und Hoffnungen. Karbe: "Das hat totale Power, es ist immer mehr als nur eine Überweisung." Bis zu ihrem nächsten Crowdfunding-Projekt soll aber erst mal einige Zeit vergehen.

Annabell Karbe glaubt zu wissen, warum wildfremde Menschen einander Geld anvertrauen, obwohl sie wenig Gegenleistungen bekommen: "Eine große Motivation beim Crowdfunding ist, an etwas teilzuhaben und ein Teil des Erfolges zu sein." Dies sei beim Crowd-Investing stärker ausgeprägt, dort bestehe die Gegenleistung in einer Teilhaberschaft – wie bei der Finanzierung des Kinofilms zur Fernsehserie "Stromberg". Ob ein neues Klettergerüst für den Kindergarten, ein künstliches Hüftgelenk für den Hund, die Finanzierung des Traumurlaubes oder die Firmengründung – Geldgeber gebe es für vieles, meint Annabell Karbe. Ihr nächstes Projekt soll ein Visionenzirkus werden.

