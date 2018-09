Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mitbegründer der HIB meldet sich zu Wort

Mf

Ostertor. Auf den Artikel über das 30-jährige Bestehen des "Rat & Tat"-Zentrums vom vergangenen Donnerstag hat sich einer der Mitbegründer der Homosexuellen Interessengemeinschaft Bremen (HIB) gemeldet. Die HIB sei Ende der siebziger Jahre einer der ersten eingetragenen schwulen Vereine gewesen, schreibt er. "Ich war Mitbegründer, der Anstoß kam allerdings von einer heterosexuellen Frau. Die Arbeit in dieser Gruppe war eine für mich bis in die Jetztzeit positiv wirkende Erfahrung." Der Vorsitzende des Trägervereins des "Rat & Tat"-Zentrums hatte von der Homosexuellen Initiative Bremen gesprochen und zugleich an die Schwule Aktion Bremen erinnert.