In dem Vortrag geht es insbesondere um zwei Schiffe, die in der Weser gefunden und samt Ladung geborgen werden konnten. Küchelmann erläutert, warum diese Funde die Chance bieten, wissenschaftliche Fragestellungen über den Bau der Schiffe sowie deren Betriebs- und Fahreigenschaften zu untersuchen. Der Fachbereich Schiffbau und Meerestechnik der Hochschule Bremen hat sich mit der theoretischen Untersuchung sowie maßstabsgetreuer Modellversuche dem Thema genähert. Die beiden Studenten Anna Matuszek und Cornelius Tormann haben ihr Schiffbaustudium im Semester 2010/11 mit einer Bachelorarbeit mit dem Titel "Projekt Weserlastkähne" abgeschlossen. Dadurch konnten erste gesicherte Kenntnisse zur Schifffahrt auf der Weser gewonnen werden. Im Anschluss an den Vortrag führt der Referent durch die laufende Ausstellung "Weserschifffahrt – in der Zeit von 800 bis 1800 nach Christi". Der Eintritt ist frei.