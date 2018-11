Pavel Suragin (Querflöte), Irina Avdeeva (Klavier) und Alaksiej Fralou (Fagott). (Fr)

"Die reformierte Kirche wird in Weißrussland lediglich geduldet. Obwohl die reformierte Tradition sehr alt ist und das Großherzogtum Litauen, Weißrussland und das Königreich Polen umfasste", sagt Erhard Mische, der als früherer Leiter der norddeutschen Landeskirche in engem Kontakt mit der reformierten Gemeinde in Hamburg steht. Dort treten die Musiker von "Vytoki" öfter auf. Mische selbst ist regelmäßig nach Litauen und von dort nach Minsk gereist. So kam der Kontakt zu Alaksiej Fralou, der Pianistin Irina Avdeeva und dem Querflötisten Pavel Suragin zustande. "Die Musiker, die alle Mitglieder der staatlichen Philharmonie Minsk sind, möchten gern Kontakte zum Westen aufbauen, und so haben wir eine kleine Tournee organisiert, die nach Bremen, Lüneburg, Kiel und Lübeck führt", sagt Erhard Mische, der im Viertel wohnt.

Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, aber auch klassische Musik der Renaissance und des Barock aus Weißrussland. "Diese Musik ist bei uns nur wenig bekannt. Aber beim Hören wird deutlich, wie sehr sich die Musik über Ländergrenzen hinweg gegenseitig beeinflusst und bereichert hat", sagt der Pastor, der sich bei Amnesty International engagiert und schon von daher auch an der Menschenrechtssituation in Weißrussland sehr interessiert ist. Die drei weißrussischen Musiker haben 2001 das Trio "Vytoki", zu deutsch "Anfänge", gegründet und geben am am Sonnabend ihr Debüt in Bremen.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.