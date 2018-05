Alle Menschen sind hierzulande gleichberechtigt. In der Praxis seien alle von einer Gleichbehandlung aber noch weit entfernt, sagt Noah Sow. In der alltäglichen Kommunikation ließen sich genauso wie in Praxis und Struktur von Medien und Bildungsinstitutionen dominante Muster erkennen. Sie würden als normal empfunden, blieben unausgesprochen und verfestigten sich dadurch umso mehr. "Diskurs mit Schieflage: Wie Kommunikation zum Dominanzerhalt genutzt wird" lautet der Titel des Vortrags von Noah Sow, die unter anderem durch ihr Buch "Deutschland Schwarz weiß - Der alltägliche Rassismus" bekannt wurde.

Anhand von Beispielen aus Medien und Bildungssituationen beschreibt sie Muster und Verhaltensweisen, die dazu dienen, dass in der Kommunikation einzelne Menschen oder Gruppen dominiert werden. Sie benennt auch konkrete Perspektiven für einen gleichberechtigten Diskurs.