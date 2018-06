Ein Ostereier-Streetart-Projekt für Kinder ab zehn Jahren veranstaltet vom 18. bis 28. März das Guck-Mal-Atelier im Tenever-Zentrum, Otto-Brenner-Allee 44/46. Die Teilnehmer befüllen Plastikostereier mit selbst gebastelten Überraschungen. Die werden dann in der Innenstadt, in Vegesack und in Osterholz versteckt und sollen dort von Passanten gefunden werden.

Zum Geo-Caching lädt die Volkshochschule von Montag, 18., bis Donnerstag, 21. März, 10 bis 13 Uhr, Jugendliche ab zwölf Jahren ein. Die mit GPS-Empfängern ausgestatteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schnitzeljagd müssen Rätsel lösen und kleine Schätze finden.

Ein "Alle-Inklusive-Festival" steigt am Freitag, 15. März, von 17 bis 21 Uhr im Martinsclub am Buntentorsteinweg 24-26. Sechs- bis 20-Jährige können Musikinstrumente basteln und afrikanisch trommeln lernen. Auf der Bühne präsentieren sich Musiker und Tänzer aus aller Welt, es gibt ein internationales Buffet und eine Disco.

Das Ferienprogramm ist im Martinsclub, Buntentorsteinweg 24-26, erhältlich. Anmeldungen bei Stefanie Büsching unter 5374750 und an jugend@martinsclub.de.