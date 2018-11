Seit zwei Jahren wird die Diskussion um die Querspange Ost kontrovers geführt. Die Vahr ist dafür, Hemelingen mehrheitlich dagegen. Mitglieder einer Bürgerinitiative kritisieren die vorgesehenen Baumfällungen und die hohen Kosten in Höhe von 31 Millionen Euro. Auf der anderen Seite wird die Querspange als Umweltprojekt gelobt. In wenigen Tagen wird das Planfeststellungsverfahren eröffnet. Die Pläne liegen öffentlich aus, Bürger können parallel dazu Einwendungen einreichen.

Die Querspange Ost soll eine schnellere Verbindung in die City schaffen, allerdings erregt die geplante Straßenbahnverbindung zwischen der Bennigsenstraße und der Julius-Brecht-Allee auch die Gemüter. Die Realisierung ist als Maßnahme im Verkehrsentwicklungsplan (VEP) beschlossen. Bürger in Hastedt gründeten die Initiative „Querspange Ost – nein, danke!“ sammelten Unterschriften, reichten eine Petition in die Bürgerschaft ein und demonstrierten gegen den Ausbau der Strecke. Die Hastedter bemängeln Lärmbelästigung und prophezeien einen Verkehrskollaps auf der schon überlasteten Bennigsenstraße. Zudem müssten 176 Bäume gefällt werden. Die Pläne für den Neubau der Straßenbahnquerverbindung zwischen den Linien 2 und 10 sowie der Linie 1 liegen ab Mittwoch, 30. September, vier Wochen in den Ortsämtern Hemelingen, Godehardstraße 19, Mitte/Östliche Vorstadt, Am Dobben 91, und Schwachhausen/Vahr, Wilhelm-Leuschner-Straße 27/27a, aus. Im Internet haben Interessierte Einsicht unter www.verkehr.bremen.de. Bis Donnerstag, 12. November, haben Bürger die Möglichkeit, Einwendungen zur Baumaßnahme einzureichen. Im Frühjahr 2016 wird es einen Erörterungstermin geben.