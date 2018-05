Kostenloser Unterricht für Jugendliche in der Schwankhalle

Probetraining für Tanztheater

Rik

Buntentor. Die "Young artists" wollen nach den Sommerferien mit den Proben für ein neues Tanztheaterstück beginnen. "Riskant nah" soll am 1. November in der Schwankhalle am Buntentorsteinweg aufgeführt werden. Dafür werden tanz- und theaterbegeisterte Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren gesucht. Ihnen bieten die "young artists" von Montag bis Sonntag, 20. bis 26. August, täglich von 10 bis 18 Uhr auf der Probebühne in der Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112, ein kostenloses Tanz- und Schauspieltraining unter der Leitung von Augusto Jaramillo Pineda an. Um telefonische Anmeldung unter 704216 wird gebeten.