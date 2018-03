Das Schöne daran sei, dass mehrere Generationen aufeinandertreffen, findet der 38-Jährige, der Sozialarbeit an der Bremer Hochschule studiert. Die Jüngsten, die helfen, seien zwölf bis 16 Jahre alt, die Ältesten hätten die Nazizeit noch erlebt. "Diese Putztage sind sehr emotional", sagt Kahrs. An den geputzten "Stolpersteinen" werden rote Rosen niedergelegt, Gedichte vorgetragen und die Biografien der getöteten Menschen vorgelesen. "Diese Gesten wecken bei vielen immer wieder starke Emotionen."

Bisher ist die Beteiligung an den Putzveranstaltungen nicht sehr groß gewesen. Oliver Kahrs erhofft sich, dass diesmal mehr Leute kommen. "Jeder ist eingeladen, an dem Putztag teilzunehmen", sagt er. Anmeldungen seien nicht erforderlich. Wer mitmachen wolle, solle lediglich einen eigenen Putzlappen mitbringen.

Die Initiative "Putz und Rosen" trifft sich am Mittwoch, 8. Mai, um 14 Uhr vor dem Centro Cultural 46 in Walle. Die genaueren Einsatzorte in der Neustadt, Findorff und Blumenthal, Walle und Gröpelingen werden dann bekannt gegeben. Wer in anderen Stadtteilen "Stolpersteine" putzen will, kann noch vor Mittwoch Kontakt aufnehmen unter okahrs@stud.hs-bremen.de und Details klären. Um den 9.November soll der nächste Stolpersteinputztag veranstaltet werden.