REISEBÖRSE

Zum Kunstsommer nach Worpswede unter dem Motto "Malerinnen im Aufbruch" führt ein Tagesausflug des Vereins der Freunde des Overbeck-Museums am Montag, 26. August, ab 14 Uhr unter Leitung von Fernande Kuhlmann-Kirchmeyer. Besucht werden mehrere Museen, auch ein Kaffeetrinken im Buchenhof, der ehemaligen Werkstatt von Hans am Ende, ist vorgesehen. Wer mag, kann das Theaterstück "Rilkes Requiem" im Barkenhoff anschauen. Es dauert 45 Minuten und setzt Rilkes Totenklage für Paula Modersohn-Becker in Szene. Nähere Informationen bei Claudia Sachau, Telefon 663665, E-Mail: info@overbeck-museum.de.