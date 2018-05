Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Radtour im Alten Land

Bremen·Stade (wk). Eine Radtour im Alten Land bei Stade bietet der Naturschutzbund (Nabu) an. Die geführte Fahrt am Sonnabend, 6. Juli, verläuft entlang alter Fachwerkhäuser und Obstplantagen, aber auch in der Nähe des Elbdeiches. Ein Besuch in einem Bioobsthof mit Verköstigung ist vorgesehen. Ein Ranger erläutert der Gruppe die alte Kulturlandschaft. Abfahrt ist um 9 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Breitenweg. Die Rückkehr ist für etwa 19 Uhr geplant. Die Karten gibt es nur im Vorverkauf, sie kosten 38 Euro. Näheres unter 3398772 beim Naturschutzbund.