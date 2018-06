Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

STADTTEIL-TICKER

Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70b: "Ganzheitliches Gedächtnistraining" startet am Mittwoch, 14. August, 10 Uhr. Die Gebühr beträgt 24 Euro. Das Gedächtnistraining für Fortgeschrittene beginnt am Freitag, 23. August, 10 bis 11 Uhr oder, alternativ, 11.30 bis 12.30 Uhr. Die Teilnahme an dem Kursus kostet 30 Euro. "Vorhang auf" lautet das Motto eines Theaterkurses für Kinder von neun bis zwölf Jahren, der am Dienstag, 20. August, 16 bis 17 Uhr beginnt. Der Kurs läuft an neun Terminen, die Teilnahme kostet 27 Euro. Unter dem Titel "Mein Leben von damals bis heute" startet am Donnerstag, 22. August, 16 bis 17.30 Uhr, eine Schreibwerkstatt. Die Teilnahme an der zehn Termine umfassenden Werkstatt kostet 45 Euro. Anmeldungen jeweils unter 54949-0.