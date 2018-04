Baudeputation sprach über Fällungen

Schäfer fordert mehr Transparenz

Liane Janz

Altstadt.Steintor. Die gefällten Bäume unter anderem in der Berliner und der Humboldtstraße waren Thema in der Baudeputation der vergangenen Woche. Unter dem Tagesordnungspunkt "Bericht der Verwaltung" gingen die Deputierten auf die Gründe für die Fällarbeiten, auch in anderen Stadtteilen, ein. Die seien zwar nachvollziehbar, sagte Maike Schäfer (Grüne), aber eine bessere Öffentlichkeitsarbeit wäre wünschenswert. Viele Fällungen im Stadtgebiet seien nicht angekündigt worden. Der Umweltbetrieb (früher Stadtgrün) verweise auf eine Fällliste auf seiner Internetseite. Es könnte jedoch nicht verlangt werden, dass jeder Zugang zum Internet habe und dann regelmäßig auf die Webseite schaue. "Ich möchte, weil es ein emotionales Thema ist, höchst mögliche Transparenz schaffen", sagte Maike Schäfer.