Debatte über bezahlbares Wohnen im Konsul-Hackfeld-Haus

Soziale Spaltung in der Stadt

Bahnhofsvorstadt. "Forum Wohnungspolitik: Bezahlbare Wohnungen für Bremen": Unter dieser Überschrift lädt der SPD-Unterbezirk Bremen-Stadt zu einem öffentlichen Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wohnungswirtschaft und Verwaltung ein. Die Veranstaltung am Dienstag, 10. Juli, beginnt um 19 Uhr im Konsul-Hackfeld-Haus, Birkenstraße 34. Zum Hintergrund: Die soziale Spaltung der Stadt drückt sich auch in den Miethöhen aus, beispielsweise beträgt die niedrigste monatliche Miete 4,07 Euro pro Quadratmeter in Aumund-Hammersbeck, während eine Wohnung im Steintor 10,57 Euro pro Quadratmeter kostet. Die Schere zwischen gut betuchten und benachteiligten Vierteln entwickelt sich auseinander. Bezahlbares Wohnen in der Stadt scheint kaum möglich. Das Forum geht der Frage nach, wie Politik, Verwaltung und Wohnungswirtschaft gegensteuern können.