Computerunterstützte Operationen für Krebspatienten und minimale Schnitte: Der neue Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie am Klinikum Bremen-Mitte, Hüseyin Bektas, setzt im Operationssaal auf neueste Techniken. Der Chirurg hat jetzt die Leitung der Klinik übernommen und will das medizinische Leistungsspektrum vor allem für Patienten mit Krebserkrankungen weiterentwickeln.

Hüseyin Bektas löst Michaela Fuhlrott ab, die die Klinik bisher kommissarisch geleitet hatte und die nun weiterhin als leitende Oberärztin der Klinik arbeitet. Bektas war bisher in der medizinischen Hochschule Hannover tätig. Der Schwerpunkt des 55-Jährigen ist die onkologische Chirurgie. Er bietet alle onkologischen Operationen im Bauchraum und der Speiseröhre an. Sein Ziel in Bremen: „Wir entwickeln das Klinikum Bremen-Mitte zum Zentrum für Leber-, Gallenwegs- und Pankreaschirurgie.“

Dabei setzt Hüseyin Bektas auf neue Techniken: Er möchte möglichst viele Eingriffe im Bereich des Dick- und Mastdarmes, der Speiseröhre, aber auch an der Bauchspeicheldrüse und den Nebennieren minimalinvasiv durchführen. Das bedeutet, dass die gesamte Operation lediglich durch einen winzigen Schnitt erfolgt. Dazu will Hüseyin Bektas auch das Operationssystem „Da Vinci“ zukünftig nutzen. In der Urologie des Klinikums Bremen-Mitte ist dieser Operationsroboter schon seit einigen Jahren im Einsatz. Mit seiner Klinik ist Hüseyin Bektas zudem Teil des neuen Onkologischen Zentrums am Klinikum Bremen-Mitte.

Disziplinübergreifend arbeitet er auch in seiner Freizeit: Der in der Türkei geborene Chirurg unterstützt gemeinsam mit Mitstreitern aus Deutschland, den USA, der Schweiz und der Türkei die Ausbildung von Kindern aus bedürftigen kurdischen Familien. Er hat den Verein S.A.Z Kinderhilfswerk gegründet und leitet ihn. Gemeinsam mit einer Delegation von Medizinern war er zudem 2014 im Irak, wo er Menschen in Flüchtlingscamps behandelte. „Wir können die Zukunft nur durch eine fundierte Bildung und Wissenschaft sichern“, davon ist er überzeugt.

