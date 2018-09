Ghana – Algerien 3:1: Die Partie begann kurios. Als Schiedsrichter Lukas Lehmkuhl die Begegnung anpfiff, stand bei Ghana noch kein Keeper im Tor. Der Ball landete prompt im Netz, Ghana protestierte bis das Spiel erneut angepfiffen wurde. Daraufhin rannte Algeriens Trainer Yunes Smati auf den Platz, wollte den Treffer vergeblich anerkannt bekommen. Es entwickelte sich eine hektische Partie. Ghana ging kurz vor der Halbzeit in Führung, kassierte aber nur zwei Minuten später den Ausgleich. Kurz vor Ende der Partie schallen Jubelschreie über das Feld, als Ghana 2:1 in Führung geht. Danach spielen sich die Ghanaer Chance um Chance gegen völlig demoralisierte Algerier heraus. Aminu Musah erzielte den 3:1-Endstand. Ghana-Trainer Joe Maranga ist trotzdem unzufrieden: "Wir haben gewonnen, aber nicht gut gespielt. Uns sind zu viele Fehler passiert." Algeriens Trainer Smati kommentiert die Niederlage so: "Wir haben gut dagegengehalten, aber am Ende hat uns die Kraft gefehlt." Das sieht auch Maranga so: "Algerien war kaputt. Nach der 2:1-Führung haben wir angefangen zu zaubern. Das hat mir auch nicht gefallen." Mit Hinblick auf den Halbfinal-Gegner Gambia ist der Titelverteidiger gewarnt: "Gambia ist sehr unbequem", bedenkt Maranga.

Kongo – Gambia 5:6 (n. E.): Kongo bekam etliche Ecken und Freistöße kurz vor dem Strafraum zugesprochen, die die gut sortierte Abwehrreihe von Gambia von Beginn an unter Druck setzten. "Die Abwehr um Malick Camara hat den Laden zusammengehalten", analysiert Gambias Trainer Aruna Cham nach dem Spiel. Nur selten kam es zu Entlastungsangriffen. Dafür waren die Konter umso gefährlicher. So schlug das erste Tor in der zweikampfbetonten Partie beim kongolesischen Keeper ein. Während der gesamten Partie kam es immer wieder zu verletzungsbedingten Unterbrechungen. Etliche gambische Spieler litten an Krämpfen. Die Kongolesen wirkten körperlich überlegen und erzielten folgerichtig den Ausgleich durch Ali Bilali. Kongo startete, vom Tor beflügelt, einen wahren Sturmlauf auf die gambischen Abwehrrecken. Gegen Ende der regulären Spielzeit hatte Gambia das Siegtor auf dem Fuß. Ein direkter Freistoß verfehlte das Tor nur knapp, ein Kopfball wurde gerade noch von der Linie gekratzt. Die Partie endete 1:1 und wurde im Elfmeterschießen entschieden. Bis auf Bibia Ivjic (Kongo), der den Ball über das Tor drosch, trafen alle anderen Schützen. Gambia zieht mit einem 6:5-Sieg ins Halbfinale gegen Titelverteidiger Ghana ein.

Nigeria – Guinea-Bissau 0:2 (nach Spielabbruch): In der wohl ereignisreichsten Viertelfinalpartie erspielten sich beide Teams kaum Chancen. Guinea-Bissau erzielte das einzige Tor, welches jedoch bedeutungslos blieb. Denn in der 53. Spielminute kam es nach einem Foulspiel zu einer Rudelbildung. Beim Schlichtungsversuch des Schiedsrichtergespanns wurde Linienrichter Pascal Guraka die Fahne aus der Hand geschlagen. Schiedsrichter Hauke Nehring zeigte sofort Rot, sah dann einen nigerianischen Betreuer auf sich zurennen. Der leitende Referee brach die Partie ab, wurde dann von einem nigerianischen Spieler gegen den Kopf geschlagen. Nigeria wurde daraufhin vom Veranstalter disqualifiziert. Das Spiel wird mit 2:0 für Guinea-Bissau gewertet, die im Halbfinale auf Sierra Leone treffen.

Sierra Leone – Kamerun 2:1: Kamerun startete selbstbewusst, erarbeitete sich Chance um Chance. Vor der Halbzeit musste der gegnerische Keeper Kenan Kilic einen direkten Freistoß aus dem Winkel kratzen. Der Nachschuss verfehlte nur knapp das Tor. Torwart Kilic zeigte etliche Glanzparaden, hielt so Sierra Leone im Spiel. Dann folgte die Wende: Mickey Joc erzielte das 1:0 für den Underdog Sierra Leone. Das Team jubelte ausführlich, der Torschütze riss sich das Trikot vom Leib und kassierte anschließend die gelbe Karte. Kamerun hatte weiterhin deutlich mehr Ballbesitz, konnte sich aber nicht in gute Schusslagen bringen. Harte Zweikämpfe wurden geführt, zahlreiche gelbe Karten verteilt. Kamerun erzwang schließlich das 1:1 in der Schlussphase, drängte Sierra Leone weiter in dessen Hälfte, bis diese sich befreien konnten und bei einem Gegenangriff im Strafraum zu Fall gebracht wurden. Der verwandelte Elfmeter besiegelte den 2:1-Sieg. Torwart und Mann des Spiels Kenan Kilic ließ sich feiern: "Kamerun war Favorit. Jetzt sind sie raus. Jetzt will ich den Pokal auch in den Händen halten", gab sich der Schlussmann kämpferisch.

Eine Fotostrecke zum Viertelfinale finden Sie unter www.weser-kurier.de/sport

African-Cup, Halbfinale

Ghana – Ghambia Sonntag, 13.30 Uhr

Guinea-Bissau – Sierra Leone Sonntag, 15.30 Uhr