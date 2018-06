Altstadt. "Spielen ist keineswegs nur Kindersache", betont Andreas Ebert, der Organisator der Bremer Spiele-Tage, die am Sonnabend, 2.. März, von 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 3. März, von 10 bis 19 Uhr, zum sechsten Mal in der Volkshochschule im Bamberger-Haus, Faulenstraße 69, veranstaltet werden. Beim vergangenen Mal strömten pro Tag rund 3000 Spielefreunde jeden Alters in die Volkshochschule.

"Die Leute mussten teilweise eine Stunde anstehen, bis sie überhaupt in die erste Etage kamen, wo die Spiele-Tage veranstaltet werden", sagt Andreas Ebert, der bei der Volkshochschule den Fachbereich Politik und Gesellschaft, Umwelt & Naturwissenschaften leitet. Deshalb sei es ratsam, sich schon jetzt Karten im Vorverkauf zu besorgen.

"Die Organisation der Spiele-Tage ist ein relativ großer Arbeits- und Zeitaufwand, deshalb sind die Spiele-Tage von November auf März verlegt worden", sagt Ebert. "Die Terminverschiebung hat sich für viele, gerade auch kleinere Verlage als günstig erwiesen. Für dieses Mal haben sogar Spiele-Verlage aus Polen und den USA zugesagt. Insgesamt kommen mindestens 17 Verlage." Ebert ist mit seinem Team immer auf der Suche nach den neuesten Neuigkeiten auf dem Spielemarkt und besucht regelmäßig im Oktober die weltgrößte Spielemesse in Essen. Dort hat man die Qual der Wahl zwischen rund 150000 Spielen. Die Verlage präsentieren ihre neuesten Spiele in Bremen und schicken sogenannte Supporter, Spiele-Erklärer, gleich mit. Unter den rund 120 Ehrenamtlichen, die für die Spiele-Tage tätig sind, gibt es auch Spiele-Erklärer. Besonders beliebt seien zurzeit nicht nur Strategie- und Würfel-Spiele, sondern auch die Spiele "Heckmeck", "Carcassonne" und "Qwirkle", die man bei den Spiele-Tagen auch im Turnier spielen könnte, sagt Ebert. Allerdings sollte man sich vorher auf der Internet-Seite www.bremerspieletage.de anmelden.

"Auch Leute, die alleine kommen, finden in Spielegruppen relativ schnell Anschluss. Anders als vor dem Computer entsteht ein Gruppengefühl, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt", ist Andreas Eberts Erfahrung. "Außerdem treffen sich Leute alle vierzehn Tage zum Spiele-Treff in der Volkshochschule", sagt er und fügt hinzu: "Wir haben aber nicht nur die neuesten Neuigkeiten wie ,Kingdom builder’ oder ,Village’, die Spiele des Jahres im Angebot, unter unseren rund 1000 Spielen sind auch Klassiker wie Schach, Doppelkopf und Skat. Bridge wird beispielsweise auch von vielen jungen Leuten gespielt."

Andreas Ebert sucht für dieses Jahr noch prominente Bremer Mitspieler. Doch damit nicht genug. Im Bamberger-Haus an der Faulenstraße wird auch ein großer Flohmarkt aufgebaut, bei dem Verkäufer ihre alten Spiele los werden können. "Die Einstellgebühr kostet pro Spiel 50 Cent. Alles, was als Verkaufserlös darüber liegt, bekommt der Verkäufer", erläutert Ebert. Die Eintrittspreise für die Spiele-Tage sind moderat: Die Tageskarte kostet vier Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren. Die Familienkarte ist für neun Euro zu haben und ist für zwei Erwachsene und drei Kinder gültig. Kinder unter sieben Jahren haben freien Eintritt. Einen Sonderpreis gibt es für das Kombi-Ticket für zwei Tage.