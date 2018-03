Claudia Wimmer aus Findorff hat Frühstückssituationen und Sprichwörter als Inspiration für Bilder und Collagen genommen, die sie in den öffentlich zugänglichen Fluren der DKV-Residenz am Wandrahm ausstellt. (Roland Scheitz)

Ausgesprochen appetitlich, aber auch global kommt die Ausstellung von Claudia Wimmer daher. In der DKV-Residenz am Wandrahm hängen ihre Bilder unter dem Titel „Der frühe Vogel... fängt das Frühstück“ – Gemälde, Zeichnungen und Collagen aus den Werkreihen „Global Sayings“ und „Global Breakfast“ werden gezeigt. Die Künstlerin hat sich von ihren Reisen Zeitungen mitgebracht und sie mit ihren exakt naturalistisch gestalteten Gemälden collagiert.

Die Zeitungslektüre gehört für viele Menschen rund um die Welt zum morgendlichen Ritual. Auch wenn nicht viel Zeit zum Frühstücken bleibt wie in New York, der Stadt, die niemals schläft. Da muss ein mit Erdnussbutter bestrichenes Toastbrot und ein Coffee to go reichen. Als geistige Nahrung gibt’s dazu die New York Times. Einen Einblick in das hektische Redaktionsfrühstück gewährt Claudia Wimmer in ihrem gleichnamigen Werk. Da liegen neben Bagels und Kaffee die Uhr und das Smartphone griffbereit. Spaßeshalber hat die Künstlerin Entenfüße dazu drapiert, stellvertretend für die Zeitungsente.

Augenzwinkernd hat Wimmer auch die Münchner Brotzeit ins Bild gesetzt, samt der Anleitung: „How to handle a Weißwurst“, wie man richtig eine Weißwurst verzehrt. „Zum Frühstück liebt eben jeder das, was er aus seinem jeweiligen Kulturkreis heraus gewohnt ist. Je weiter die Globalisierung voranschreitet, desto ausgeprägter wird das Bedürfnis nach Individualität“, weiß die 1959 in Hannover geborene Malerin, die heute in Bremen lebt.

Claudia Wimmers Schwiegertochter kommt beispielsweise aus Kasachstan, einem Land, in dem manche zum Frühstück Fleisch und Cognac konsumieren, ähnlich rustikal wie die Weißwurst in München. In Moskau kann schon morgens zum Frischkäse mit Kaviar Wodka gereicht werden. Claudia Wimmer hat auf die Moskauer Zeitung so geschickt ein Bild von Wladimir Putin geklebt, dass er auf die Wodkaflasche zu schauen scheint. Das Ganze hat sie mit weißer Spitze collagiert.

Autobiografisch gefärbt ist auch das Frühstück in Lesmona. Auf dem Gemälde ist ein appetitliches, farbenfrohes Arrangement von Tube, Spachtel, Pinsel und Serviette zu sehen. Das Bibel-Zitat „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ fällt einem dazu unwillkürlich ein.

Der Bezug zu Lesum kommt nicht von ungefähr. Schließlich hat Claudia Wimmer sozusagen als „Spätberufene“ ihr Studium der freien Kunst an der International Academy of Arts bei Professor Jürgen Waller, dem langjährigen Rektor der Kunsthochschule Bremen, absolviert. Sie betreibt seit 2009 ein privates Künstlerhaus, die Atelierkate Lesum, in der auch Workshops veranstaltet werden. Außerdem ist sie Initiatorin und Projektleiterin eines Wochenendes der offenen Ateliers im Bremer Norden.

Auf eine ihrer künftigen Ausstellungen scheint das Frühstück in Hongkong hinzuweisen. Auf dem Titelblatt der Shanghai Daily ist ein Motiv aus Hong Kong zu sehen. Im Expo Center in Shanghai wird Claudia Wimmer 2014 ihre Radierungen zum Thema Stahl ausstellen, die sie für Arcelor Mittal geschaffen hat. Obwohl es in den asiatischen Mega-Citys geschäftig brodelt, sei „das Frühstück vom harmonischen Ying und Yang“ bestimmt. „Die Chinesen lieben es ja, gedämpfte Teigtaschen zum Frühstück zu verzehren.“ Claudia Wimmer hat diese gemalte Mahlzeit mit Ess-Stäbchen und Lotusblüte abgerundet.

Andere Länder, andere Sitten, das gilt nicht nur für das Frühstück, sondern auch für Sprichwörter. Claudia Wimmer hat sich für ihre Werkreihe „Global Sayings“ von den Studierenden der Jacobs University inspirieren lassen und die international authentischen Sprichwörter in teilweise kolorierten Federzeichnungen mit grafischen Randelementen illustriert. „Barking dogs seldom bite“, „Hunde, die bellen, beißen selten“, heißt es in Kanada. Claudia Wimmer hat dazu drei bellende Hunde gezeichnet. „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“, lautet ein weiteres geflügeltes Wort. Claudia Wimmers Illustration dazu: Ein Gesicht, das von einer goldenen und einer silbernen Linie durchtrennt wird. Aus den USA stammt das Sprichwort, das abgewandelt der Ausstellung den Titel gab: „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, auch dazu gibt es die passende Zeichnung.

„Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht“, weiß man in Deutschland. Claudia Wimmers illustratorische Idee dazu: ein zerbrochener Krug. Klug auch das äthiopische Sprichwort: „Ein König, der keine Ratgeber hat, wird kein Jahr regieren.“ Die Künstlerin hat diese Einsicht mit drei Weisen illustriert, die sich vor einem Berg befinden.

Die Ausstellung „Der frühe Vogel... fängt das Frühstück“ mit Werken von Claudia Wimmer ist bis 23. März in der DKV-Residenz in der Contrescarpe, Am Wandrahm 40-43, zu sehen. Sie ist täglich von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Näheres unter Telefon 32290.