Arso Gürtekin, die Leiterin des Übergangswohnheims am Klinkum Bremen-Mitte, wird am 11. März im Europapunkt über Frauen auf der Flucht reden. (Walter Gerbracht)

Einheimische Frauen, Frauen aus Zuwandererfamilien, Frauen auf der Flucht – der Weltfrauentag, 8. März, bringt alle zusammen. Christa Brämsmann, die „Bremerin des Jahres 2013“ und Mitgründerin des Mütterzentrums Osterholz-Tenever, hat Routine darin. Im Projekt „Bahnhof des Willkommens“ im Hauptbahnhof zeigen Teneveranerinnen aus verschiedenen Herkunftsländern am Dienstag von 11 bis 12 Uhr eine Modenschau unter ihrer Regie. Die Stadtfrauenkonferenz ruft für den gleichen Tag zu einer Demo auf. Sie startet um 16 Uhr am Ziegenmarkt. Das Motto ist Programm: „Stark, stolz und stur.“

Auch das Migrationsbüro des Lagerhauses, Schildstraße 12-19, beteiligt sich am Frauentag: KÖM, ein „Frauenrat für Frieden und Freiheit“, lädt für Dienstag um 18.30 Uhr zu einer Diskussion ein. Die kurdische Politikwissenschaftlerin und Frauenrechtlerin Evren Uluta, die den Frauenfreiheitsrat vertritt, berichtet über die politischen Spannungen zwischen der türkischen Regierung und der kurdischen Arbeiterpartei PKK und über die Rolle der Frauen im Friedensprozess. „Nachdem die islamisch-konservative Regierung eine Offensive gegen die verbotene PKK gestartet hatte, wurden über 200 Zivilisten regelrecht von Scharfschützen hingerichtet“, schreibt der Frauenrat. Er möchte zwischen der PKK und dem türkischen Staat vermitteln. Moderiert werden die Gespräche von Gül Yoksulabakan. Fatos Atali-Timme dolmetscht. Der Eintritt ist frei.

Christine Holzner-Rabe führt am 9. März eine Gruppe auf den Spuren politisch, künstlerisch oder sozial engagierter Bremerinnen durch die Altstadt. (FR)

Die Frauenbeauftragten der Gesundheit Nord laden gemeinsam mit Frauen- und Familienorganisationen aus Osterholz für Mittwoch, 9. März, zu einem Frauenfest ein. Von 16 bis 20 Uhr wird der Frauentag im Haus am Park auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost gefeiert. Es werden internationale Kreistänze getanzt, und der Film „One billion rising“ läuft. DJane Gülbahar Kültur aus dem Viertel legt Musik zum Tanzen auf. Der Eintritt kostet zwei Euro für Erwachsene.

„Von Gräfin Emma und anderen Em(m)anzen“ handelt ein Stadtrundgang des Vereins Statt-Reisen am Mittwoch, 9. März. Um 18 Uhr geht eine Gruppe an den Schweinen in der Sögestraße los, um von Christine Holzner-Rabe einiges über außergewöhnliche Bremerinnen zu hören, etwa über Betty Gleim oder Ottilie Hoffmann, die sich für bessere Bildungschancen für Frauen und Mädchen eingesetzt haben. Die Teilnahme am Rundgang kostet acht Euro. Anmeldung unter 430 56 56 oder via E-Mail an info@stattreisen-bremen.de.

Heide Nullmeyer aus Hellwege zeigt Ausschnitte aus filmischen Frauenbiografien am 10. März in der Zentralbiliothek am Wall. (Andrea Zachau, Andrea Zachrau)

Die Filmemacherin Heide Nullmeyer aus Hellwege ist am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr zu Gast im Wallsaal der Zentralbibliothek, Am Wall 201. Unter dem Titel „Einbruch – Umbruch – Aufbruch: Frauen unterwegs“, präsentiert sie Ausschnitte aus Filmen aus den Jahren 1978 bis 2003. „In bewegenden Szenen erzählen Frauen mit sehr unterschiedlichen Biografien ihre Beweggründe für Veränderungen in ihrem Leben, wie sie Krisen bewältigt haben, wodurch ihr Selbstbewusstsein gestärkt wurde, wie sie über das Älterwerden denken“, schreibt sie. Die Prominentesten im Film sind die Bremer Gesundheitswissenschaftlerin Annelie Keil, die österreichische Schauspielerin Erika Pluhar und Christine Westermann aus der Fernsehserie „Zimmer frei“ (WDR). Heide Nullmeyer, eine gebürtige Frankfurterin, hat Psychologie an der Uni Bremen studiert und war von 1969 bis 2005 bei Radio Bremen tätig. Heute arbeitet sie als freie Filmemacherin und gibt als Psychologin Seminare. Was ist aus den Frauen geworden, die sie porträtiert hat? Im Anschluss an den Film gibt Heide Nullmeyer auch darüber Auskunft. Der Eintritt ist frei. Der Wallsaal der Zentralbibliothek ist über den Wall erreichbar.

Der Film „Anfangen – Gastfreundschaft im eigenen Kopf“ läuft am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr m Gemeindehaus St. Remberti, Friedhofstraße 10. Die Gleichstellungsbeauftragte der Bremischen Evangelischen Kirche, die Evangelische Frauenarbeit und die St.-Remberti-Gemeinde laden gemeinsam dazu ein. Hauptperson des Films ist Christina Thürmer-Rohr, eine feministische Theoretikerin, emerierte Professorin und Musikerin. „,Anfangen’ ertastet Momente aus dem Leben von Christina Thürmer-Rohr mit ihrer Besonderheit, Erkennen und Handeln nicht zu trennen“, schreiben die Veranstalterinnen. „Ihre Arbeit kreist um Herrschafts- und Patriarchatskritik, um Gewaltkritik, Opferkritik, um Mittäterschaft – und um Freundschaft. Bis heute inspiriert sie durch ihr vorausschauendes Denken.“ Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung wird erbeten unter Telefon 34615-35.

Der Bremer Rat für Integration, das Frauenbildungszentrum Belladonna, der Bremer Frauenausschuss und der Ortsfrauenrat der Gewerkschaft Verdi wollen am Freitag, 11. März, um 18 Uhr über Frauen „Im Schatten der Flucht“ reden – auf einer Podiumsdiskussion im Europapunkt im Haus der Bürgerschaft. „Frauen fliehen genau wie Männer vor Krieg, Unterdrückung und Verfolgung aus politischen und religiösen Gründen. Dennoch sind sie zusätzlichen Gefahren und Situationen ausgesetzt, denen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird – von Gewalt und sexuellen Übergriffen bis hin zur Herausforderung, plötzlich alleinerziehende Mutter zu sein“, schreiben die Veranstalterinnen. „Und nach der Flucht warten oftmals in den Übergangswohnheimen neue Probleme.“ Die Journalistin Simone Schmollack (taz Berlin) wird das Impulsreferat halten. Neben ihr auf dem Podium: Gudrun Fischer (Refugio), Marjan Amiri, eine junge Frau, die aus Afghanistan geflohen ist, und Arso Gürtekin, die Leiterin des Übergangswohnheimes am Klinikum Mitte. Es moderiert die Journalistin Libuse Cerna, Vorsitzende des Bremer Rates für Integration, die für ihr großes Engagement gerade mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden ist. Der Eintritt zur Podiumsrunde ist frei.

Mehr Termine im Zusammenhang mit dem Frauentag finden Sie auf www.zgf.bremen.de.